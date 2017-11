¡Mora exorciza los fantasmas celestes!

El delantero Felipe Mora apareció en el área chica para encestar un sólido remate que le dio a Cruz Azul una victoria por 1-0 frente al Veracruz, que le permite clasificarse a la liguilla, ayer en el estadio Azul, en la última fecha del Apertura 2017 de la Liga MX.

Obligado a ganar para romper el maleficio, el equipo celeste tuvo en la perseverancia su mejor virtud, ya que presionó a Veracruz de principio a fin, alentado por los casi 28 mil aficionados que prácticamente llenaron el estadio Azul.

Había el temor que la historia se repitiera y los cementeros cayeran en los mismos errores de otros torneos y perdiera si boleto en el cierre de torneo, pero el equipo supo sortear la presión y aprovechó las deficiencias de un tiburón que confirmó porqué fue de los más malos en el torneo y pelea por no descender.

SIN CONTUNDENCIA

El entrenador José Saturnino Cardozo salió con ocho jugadores echados atrás para jugar con los fantasmas del Cruz Azul y aunque osado, le funcionó en los primeros 45 minutos ya que en la llegada más clara por parte de Richard Ruiz, ex jugador de Cruz Azul, estrelló su disparo al travesaño cuando José de Jesús Corona estaba vencido.

Cruz Azul se fue al frente para presionar en todo momento y de hecho antes del minuto y medio ya habían forzado el primer tiro de esquina.

Melitón Hernández con buenas atajadas y la mala puntería de los celestes fueron la clave para mantener el cero a cero.

Gerardo Flores destacó al jugar prácticamente como extremo derecho tomando en cuenta que Veracruz estaba más preocupado en defender que atacar.

Felipe Mora y Edgar Méndez no pudieron concretar las oportunidades que tuvieron mientras la opción más clara de los celestes vino al minuto 18 cuando José Rivas trabó en el área a Felipe Mora para que se decretará un penal. Francisco Silva, el especialista en las penas máximas, estrelló su disparo en el poste izquierdo cuando Melitón estaba sin oportunidad ante la decepción de los aficionados.

BASTÓ UN ARPONAZO

Luego de dos claras aproximaciones de Gabriel Peñalba incluyendo un disparo que desvió Melitón Hernández con la pierna izquierda al inicio de la segunda mitad, los celestes siguieron atacando.

A 30 minutos del final, Paco Jémez mandó a Martín Cauteruccio y Martín Rodríguez para quedarse con solo tres defensas y jugarse sus últimas cartas. El movimiento funcionó porque con dos delanteros en el campo, Mora pudo desmarcarse y concretar el gol de la diferencia.

Pero Cruz Azul no podía ganar tranquilamente y mientras Veracruz ingresó a Jefferson Murillo para presionar, la expulsión de Lucas Rodríguez por darle un codazo a Martín Cauteruccio despejó el panorama celeste, que cobijado por sus aficionados exorcizó a sus fantasmas.

Los celulares encendidos de los aficionados celestes dieron la bienvenida al equipo celeste a la fiesta grande.

LOS GOLES

1-0, Minuto 64. Felipe Mora le gana en el salto a José Rivas, para asestar sólido cabezazo que deja sin oportunidad a Melitón y concreta la anotación celeste que les da el pase a la liguilla.

CONTRASTANTE

Cruz Azul ganó su segundo juego seguido para llegar a 27 puntos, provisionalmente en el cuarto sitio; mientras Veracruz cerró con cinco derrotas al hilo con 14 unidades y penúltimo del Apertura 2017.

DE VACACIONES

Los Tiburones Rojos se fueron de vacaciones luego de concluir el duelo y estarán solo una semana fuera, por indicaciones del entrenador José Saturnino Cardozo, ya que desean preparar lo mejor posible el Clausura 2018.

CONTINUIDAD

Paco Jémez apostó por dar continuidad a su cuadro con un solo cambio en relación al duelo anterior y fue el ingreso de Ángel Mena por Cristian Giménez.

REGRESA EL CONEJO

La nota que se filtró como reguero de pólvora, es el posible regreso de Óscar Conejo Pérez a Cruz Azul, por aquello que José de Jesús Corona podría emigrar a las Chivas Rayadas en el Clausura 2018.

Habrá que esperar, pero además, muchos insisten que el Conejo quiere despedirse del futbol mexicano con el equipo que lo debutó en la Primera División.

COBIJADOS

Lejos de pensar en fracasar, los aficionados celestes les dieron una cálida recepción a los jugadores al momento de ser presentados. Porras, matracas y gritos de apoyo presagiaban una fiesta. Ni el penal errado por Francisco Silva bajó el entusiasmo de los aficionados celestes, que siguieron apoyando y cuando cayó el gol de Felipe Mora estallaron en júbilo. ¡Olé, Olé, Ole… Azul, Azul! Fue el grito que predominó hasta el silbatazo final y la celebración digna de un campeonato.

SIN CHACO

Cruz Azul no contó con el argentino Cristian Giménez, quien finalmente, no se recuperó de la lesión sufrida en Morelia.

ESTADÍSTICAS

CRUZ AZUL 1-0 VERACRUZ

Estadio Azul

ÁRBITRO: Óscar Macías

ASISTENTES: Alejandro Ayala y Alejandro Morales

ALINEACIONES

CRUZ AZUL

1 José de Jesús Corona

15 Gerardo Flores

6 Julián Velázquez

4 Julio César Domínguez

16 Adrián Aldrete

(14 Martín Rodríguez, 60’)

22 Rafael Baca

5 Francisco Silva

8 Gabriel Peñalba

13 Ángel Mena

(7 Martín Cauteruccio, 60’)

17 Edgar Méndez

9 Felipe Mora

DT: Francisco Jémez

VERACRUZ

13 Edgar Hernández

28 Jesús Paganoni

5 Guido Milán

24 José Rivas

3 Lucas Rodríguez

23 Richard Ruiz

6 Luis Martínez

14 Cristian Pellerano

10 Daniel Villalba

(20 Jefferson Montero, 75’)

9 Leandro Velázquez

(30 Leandro Díaz, 69’)

11 Cristian Menendez

DT: José Saturnino Cardozo

AMONESTADOS

CRUZ AZUL

Gabriel Peñalba, 88’

VERACRUZ

Leandro Velázquez, 10’

Sergio García, 21’

Lucas Rodríguez, 85’

Jesús Paganoni, 86’

EXPULSADOS´

VERACRUZ

Lucas Rodríguez, 86’

Acepta que todos están aliviados

=================================

NO VOY HABLAR DE MI FUTURO: JÉMEZ

“Me siento satisfecho. Yo sí valoro mi trabajo, no en función de los resultados, y me refiero al trabajo día a día. Todos estamos aliviados, pero Cruz Azul lo necesitaba. Las cosas serán ahora de otra manera. Hemos cortado la mala racha, pase lo que pase en la liguilla. Quiero disfrutarlo con ellos, vamos a ir a celebrar con sus familias”, dijo Francisco Jémez en la rueda de prensa

“Orgulloso de crear un buen equipo y satisfecho si se consiguen los objetivos. Siempre se sufre. Era muy importante ganar. Era cruel de no ganar simplemente por hacer o no hacer un gol. Nuestro trabajo no debe depender de eso. Jugamos dos juegos con muchísima presión, pero el equipo respondió”, agregó.

Sin querer vaticinar el futuro de su equipo en la Liguilla se limito a señalar que aspira a que sean un mejor equipo.

“Debemos ir para arriba no para atrás. Sí podemos hacer variantes, pero la idea es seguir recuperando la confianza y jugar igual cuando vamos ganando o perdiendo. Ese es el reto. Vamos a estar más tranquilos.”, destacó.

SU FUTURO

“Siempre me he sentido querido por mis jugadores, mi afición, los trabajadores del Club. Las críticas son parte de mi trabajo. Entiendo que las críticas no son contra Paco Jémez, sino contra cualquiera que dirija este club.

“Algunos me han maltrato a mí y a mi familia, una prensa basura. Algunos se han pasado de la raya, pero aplaudo a muchos de vosotros. Queremos hacer la mejor liguilla que podamos y si nos echan nos vamos tranquilos y luego me sentaré a ver mi continuidad o no. De mi futuro no pienso hablar, no me preocupa, porque tengo algo tan grande como es una liguilla. No he tomado una decisión ni pienso hacerlo hasta el final de mis vacaciones”, enfatizó.

“En la Liguilla tenemos que hacer lo mejor nosotros mismos y no cagarla como se dice en España. La eliminatoria será complicada, pero quiero que la disfrutemos. Vamos pensando en pasar la primera ronda y eso es muy importante. No me gustará marcharme sin ver el estadio Azul a reventar”, concluyó

Veracruz, preocupado: Cardozo

“No es fácil. La situación donde nos encontramos. Lo que buscamos tener es un equilibrio, necesitamos defender bien y tener la posesión de la pelota. Estamos preocupados y dolidos, porque estamos sufriendo en el último sitio porcentual. A nadie gusta estar en la posición donde nos encontramos. Hoy un error en el segundo tiempo nos costó el partido”, dijo en forma escueta José Saturnino Cardozo el entrenador de los Tiburones Rojos.

