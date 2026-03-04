Morante de la Puebla sacude el calendario taurino europeo; confirma intensa temporada con cuatro tardes en El Puerto de Santa María

El reconocido matador español Morante de la Puebla volvió a colocarse en el centro de la conversación taurina tras anunciar una serie de compromisos que han reconfigurado la planeación de la temporada en varias plazas de España. El torero sevillano confirmó que participará en cuatro corridas durante el ciclo veraniego de agosto en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, una decisión que ha generado expectativa entre la afición.

Las presentaciones están programadas para los días 1, 2, 8 y 9 de agosto, dentro del tradicional abono de verano del coso gaditano. El acuerdo fue concretado por el empresario Carlos Zúñiga, quien cerró la negociación en las últimas horas, consolidando uno de los anuncios más relevantes del calendario taurino europeo de este año.

La participación de Morante en El Puerto de Santa María se suma a otros compromisos ya confirmados en plazas de gran tradición. Entre ellos destaca su presencia en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde el diestro tiene programadas cuatro tardes —con posibilidad de una quinta—, iniciando en el tradicional Domingo de Resurrección, fecha que abre formalmente la temporada en ese coso.

Además, el torero figura en importantes ferias españolas, entre ellas la Feria del Caballo de Jerez, donde está anunciado en dos corridas; la Feria de Pentecostés de Nimes, en Francia, donde lidiará ejemplares de la ganadería El Freixo; así como su esperada actuación en Ronda, escenario históricamente vinculado al toreo de corte clásico. También se ha confirmado su participación en Zaragoza, plaza con la que el matador ya firmó un compromiso formal para presentarse durante la temporada.

Aunque el calendario continúa en construcción, fuentes del sector taurino señalan que otras plazas podrían integrarse a la temporada de Morante. Entre ellas figuran Aranjuez, Gijón y Palencia, ciudades que buscan asegurar la presencia del torero sevillano en sus respectivas ferias.

La intensa actividad contrasta con el panorama que se tenía apenas semanas atrás, cuando el matador analizaba su regreso con cautela y sin un calendario definido.

El programa preliminar de Morante de la Puebla para esta temporada incluye las siguientes fechas:

Sevilla

5 de abril – Domingo de Resurrección : Toros de Garcigrande , con Roca Rey y David de Miranda .

: , con y . 16 de abril – Toros de Álvaro Núñez , con Juan Ortega y Víctor Hernández .

, con y . 20 de abril – Toros de García Jiménez , con Borja Jiménez y Tomás Rufo .

, con y . 4 de junio – Festividad del Corpus: Toros de García Jiménez, con Juan Ortega y Pablo Aguado.

Jerez de la Frontera

15 de mayo – Cartel por definir .

. 16 de mayo – Cartel por definir.

Nimes (Francia)

23 de mayo – Toros de El Freixo, con Alejandro Talavante y Marco Pérez.

El Puerto de Santa María

1 de agosto – Cartel por definir .

. 2 de agosto – Cartel por definir .

. 8 de agosto – Cartel por definir .

. 9 de agosto – Cartel por definir.

Ronda

5 de septiembre – Toros de Garcigrande, junto a José María Manzanares y Juan Ortega; podría integrarse el rejoneador Diego Ventura.

Sevilla

27 de septiembre – Toros de Garcigrande, con Daniel Luque y Borja Jiménez, con un tercer espada aún por confirmar.

Con varios meses aún por delante en el calendario, la temporada podría sumar nuevas fechas y plazas, lo que convertiría este año en uno de los más activos para el torero sevillano en los últimos tiempos.