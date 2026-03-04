Morelia Open 2026 presume su cartel con Rodrigo Pacheco y la seguridad garantizada: “Tenemos un torneazo”

Yibing Wu avanzó desde las qualys hasta los Cuartos de Final del pasado Abierto Mexicano de Tenis, donde finalmente cayó eliminado por el campeón Flavio Cobolli. El tenista chino fue una de las más gratas sorpresas de Acapulco y ahora ha sido confirmado para jugar el Morelia Open 2026. Para la segunda edición de este torneo, Rodrigo Pacheco será el rostro del tenis nacional al recibir una wild card para formar parte de un cuadro principal lleno de jugadores de alto nivel que visitarán la capital michoacana con la seguridad garantizada.

Luego de la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, que provocó una oleada de violencia en el país, los organizadores de este torneo Challenger categoría ATP 125 han trabajado de la mano con el gobierno local para ofrecer todas las garantías de seguridad a los jugadores, quienes estarán presentes en el evento que se celebrará del 23 al 28 de marzo.

“Yo pertenezco a los consejos de policía estatal y municipal. La policía de Morelia ha conseguido semáforo verde de autoridades de Estados Unidos y contamos con seguridad total. Las noticias son duras a veces, suceden cosas y no podemos cerrar los ojos, pero estamos muy enfocados en que todo funcione bien. El aeropuerto está a dos pasos de Tres Marías y es un lugar súper seguro”, afirmó Daniel Gutiérrez Orduña, codirector del Morelia Open.

“A Morelia le toca dar noticias positivas que fortalezcan el tejido social. Este torneo queremos que genere buenas noticias. Estos tenistas se suman a personalidades que visitan la ciudad para el Festival de Cine de Morelia, como Guillett Benouge de Francia, Willem Dafoe de Estados Unidos, o de México como Eugenio Derbez y Kate del Castillo, quienes transitan las calles con tranquilidad. Todos los que vayan serán bien recibidos y el mayor riesgo en Morelia es que quieras regresar”, señaló Miguel Mier Esparza, presidente de la Asociación de Tenis de Michoacán y COO de Cinépolis.

Para la primera edición de este certamen, que marcó el regreso de un evento Challenger a la región, el campeón individual fue el kazajo Dmitry Popko, quien venció en la final al australiano James Duckworth, quien vuelve ahora como primer cabeza de serie con ranking 83 para esta nueva edición. Su compatriota Adam Walton, raqueta 91 del mundo, es el segundo sembrado, seguido por la sorpresa de Acapulco, Yibing Wu.

“La filosofía que he tenido al dirigir torneos, y ahora al contar con socios del club, es que la hospitalidad y el trato al jugador son fundamentales. El número uno es el jugador, y quienes vinieron el año pasado y vean todo lo que se mejoró se van a sorprender. Hay una atención especial al jugador, que es la clave para que regrese, se sienta en casa y pueda disfrutar su trabajo, que es jugar tenis y pasar una buena semana aquí”, mencionó Raúl Zurutuza, director del torneo.

“Tenemos un gran torneo y una lista muy fuerte para la categoría Challenger, con James Duckworth, que el año pasado era 99 y hoy 83 del mundo; Adam Walton, 91 del ranking, ambos provenientes de Acapulco. Yibing Wu, de China, es muy interesante: ganó en Dallas, llegó a cuartos de final en Delray Beach y los tres son garantía. Rodrigo Pacheco participará con wild card después de Acapulco. La lista cerró en el puesto 211, lo que significa que 21 jugadores de los primeros 211 del mundo estarán en Morelia. Es un mejor cierre que el año pasado y, con todo lo que ha hecho el club y su hospitalidad, este torneo seguirá creciendo”, concluyó.