Luisa Alcalde acusa que, sin las plurinominales, Ricardo Anaya no habría llegado al Senado y seguiría refugiado en EU

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, acusó a la oposición de ser hipócrita y rechazar la reforma electoral por defender sus privilegios y negarse a acabar con las posiciones plurinominales porque es su manera de protegerse.

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Acusó que el senador panista Ricardo Anaya Cortés seguiría refugiado en Estados Unidos si no hubiera sido puesto por su partido en la lista de los plurinominales.

“El presidente @lopezobrador_ tenía razón: la verdadera y única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Ahí está el ejemplo de @RicardoAnayaC, quien, de no haber sido electo senador por la vía plurinominal, hubiera permanecido escondido en su casa de Houston, Estados Unidos”, aseguró a través de su cuenta de X.

Recordó que el legislador no llegó a México hasta que había sido designado senador para obtener el fuero y evadir sus responsabilidades.

Agregó que el discurso de la oposición, en el sentido de castigar los recursos ilícitos es vacío, porque en la Constitución, en el artículo 41, se establece ya que están prohibidos los recursos de procedencia ilícita y lo que se proponía con la reforma electoral era darle herramientas a la autoridad electoral para que pudiera revisar los ingresos de partidos y candidatos y eso es lo que la oposición no quiere que se haga.

Añadió que Morena acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum en buscar alternativas que ayuden a fortalecer la democracia, por lo que apoyará el Plan B.

“La reforma electoral que presentó la presidenta se trataba de compromisos asumidos durante la campaña, de demandas del pueblo de México para fortalecer nuestra democracia. No obtuvo las dos terceras partes que se requieren para poder hacer una Reforma constitucional pero, sin lugar a dudas, lejos de que sea un fracaso como lo quiere ver la oposición, es un avance en términos de lo que se estuvo discutiendo en el debate público”, subrayó.

En otro tema, Alcalde Luján advirtió que en pleno proceso electoral en Coahuila rumbo a la elección de diputadas y diputados locales, el gobernador priista del estado, Manolo Jiménez, comenzó a ponerse nervioso y empezaron a vandalizar la propaganda de Morena.

“Así es como se comporta el gobernador y el PRI de Coahuila. Basta que pongan un panorámico que llame a la Transformación y de un día para otro amanece vandalizado“, dijo tras señalar que estos anuncios son permitidos en etapa de precampaña.