El Consejo Nacional respaldó la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso, llamó a cuidar la alianza con el Partido Verde y el PT; en la sesión reapareció Andrés Manuel López Beltrán

El Consejo Nacional de Morena, encabezado por Alfonso Durazo Montaño y la dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján, se reunió para cerrar filas en respaldo a la reforma electoral enviada esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados. En el encuentro también se llamó a cuidar la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, considerada como un entendimiento estratégico para impulsar el proyecto de transformación, y se delinearon las reglas que regirán la selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

LEE ADEMÁS: Trump llama a México “epicentro de la violencia de los cárteles” y lanza coalición militar latinoamericana sin invitar a Sheinbaum

En el evento, donde reapareció el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, Alfonso Durazo Montaño, quien encabezó los trabajos del Consejo Nacional, afirmó que la aprobación de la reforma electoral forma parte de los compromisos asumidos por el movimiento y representa un paso para fortalecer la vida democrática del país.

Sostuvo que Morena debe acompañar las reformas planteadas por la presidenta y respaldar las iniciativas que impulsen cambios en el sistema político, en un momento que calificó como clave para consolidar el proyecto de transformación.

En cuanto a la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, indicó que la alianza “no debe entenderse únicamente como una suma de votos, sino como un entendimiento estratégico” que ha permitido fortalecer al movimiento y ampliar su capacidad para impulsar la transformación nacional.

Durazo Montaño advirtió que Morena enfrenta una nueva etapa política, pues dejó de ser un partido de oposición para convertirse en uno de los ejes de la gobernabilidad del país, lo que, dijo, implica una mayor responsabilidad en la conducción de su vida interna.

“Ya no somos un partido en la oposición, sino un eje de la gobernabilidad del país”, afirmó el sonorense ante los consejeros nacionales.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de marzo plantea diversos cambios orientados a fortalecer el sistema democrático. Detalló que la propuesta contempla eliminar el “dedazo” en la designación de diputaciones plurinominales, reducir el financiamiento público a los partidos políticos, ampliar los mecanismos de participación ciudadana, reforzar la fiscalización electoral y reconocer el voto de los mexicanos en el extranjero.

“Fue un compromiso que ella asumió durante la campaña. En este Consejo vamos a proponer mandar un mensaje claro de respaldo a nuestra presidenta y a la reforma electoral”, señaló.

Reglas rumbo a las elecciones de 2027

Durante la sesión del Consejo Nacional también se abordó la organización de los procesos internos que definirán las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. Durazo Montaño explicó que el objetivo del Consejo es establecer cómo se organizarán y conducirán esos procesos, cuya complejidad, advirtió, es evidente, pues las campañas actuales “ya no son color de rosa, están llenas de veneno”.

Señaló que el órgano partidista no representa intereses individuales ni coyunturales, sino que debe actuar como garante de reglas claras para la competencia interna. “Las reglas que aquí aprobemos deben ayudar a garantizar procesos justos, equitativos y transparentes”, afirmó.

También respaldó la política exterior del gobierno federal al señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha privilegiado la Doctrina Estrada frente a la Doctrina Monroe, en defensa de la soberanía nacional.

Durazo Montaño llamó además a preservar la unidad del movimiento al advertir que las divisiones internas sólo benefician a los adversarios políticos. “Cuando caminamos divididos ganan los de siempre, las élites que históricamente secuestraron el poder”, afirmó.

Al referirse a la selección de candidaturas, sostuvo que el proceso deberá considerar competitividad electoral, trayectoria, congruencia, desempeño ético y compromiso con el proyecto de transformación.

En ese marco, insistió en que la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum debe convertirse en una prioridad política para el movimiento. “Debemos conseguir su aprobación”, afirmó.

Durazo Montaño señaló que el momento político exige responsabilidad interna, pues, dijo, lo que está en juego es la fortaleza del partido hacia el futuro. “Aquí se juega el futuro de Morena en los próximos años”.

Añadió que el proyecto político no depende de una sola figura, sino de la organización del movimiento, ya que “la transformación no depende de un nombre propio, sino de un movimiento organizado, disciplinado y políticamente responsable”, afirmó, lo que provocó que los asistentes corearan consignas a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, pidió a quienes aspiren a cargos de representación popular evitar ataques internos y respetar los acuerdos partidistas.

“No hagan nunca leña del árbol que les ha dado o les dará sombra política en sus aspiraciones”, dijo, al subrayar que la disciplina partidaria “no significa uniformidad, sino honrar los acuerdos que este Consejo tome”.

Durante su intervención, Luisa María Alcalde Luján presentó además un balance sobre los avances organizativos del partido y destacó que Morena cuenta actualmente con 12 millones 250 mil afiliados, cifra que supera la meta inicial de 10 millones. Señaló que el 62 por ciento de la militancia está integrada por mujeres y que cerca de dos millones de afiliados son jóvenes de entre 18 y 30 años.