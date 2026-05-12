Además de las manifestaciones, el partido ya prepara la solicitud para enjuiciar a la gobernadora de Chihuahua

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que el partido no quitará el dedo del renglón para pedir el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por violar flagrantemente la Constitución mexicana y atentar contra la soberanía nacional.

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Anunció que el Comité Ejecutivo Nacional va a realizar movilizaciones para exigir acciones legales contra la mandataria, porque lo que ha sucedido es un atropello a la soberanía nacional y convocó a una manifestación para el próximo sábado en la capital de Chihuahua.

“Estamos planteando con mucha claridad el juicio político, porque a todas luces la gobernadora infringió la ley, no llegamos a este punto de manera inmediata, ella prefirió ir a reunirse con la española Isabel Díaz Ayuso en vez de comparecer en el Senado y ante el Congreso del Estado de Chihuahua“, puntualizó.

Recordó en una visita a Chihuahua que la seguridad es una facultad de la gobernadora y cuando tomó el cargo juró hacer cumplir la Constitución.

Montiel Reyes acotó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una estrategia de construcción de paz.

La presidenta de Morena advirtió que la intervención de agentes de la CIA por invitación del gobierno estatal sucedió el 19 de abril y desde ese día se ha planteado que se entregue la información correspondiente y el gobierno estatal se ha negado. Precisó que lo que planteó el entonces fiscal fue una versión completamente contradictoria, pues primero quiso negar los hechos.

La lideresa partidista subrayó que Morena no va a encubrir a nadie, pero tampoco va a permitir que por el tema de Chihuahua y el caso de Sinaloa se intervenga desde el extranjero en México.

Añadió que la primera manifestación se realizará en el monumento a Pancho Villa para marchar hacia el palacio de gobierno, para exigir que la gobernadora sea sometida a juicio político.

“¿Qué le pasa a Acción Nacional? Como están alejados de la gente ahora van a buscar a la señora Ayuso y la intervención extranjera. Nuestro mandato más importante es mantenernos cercanos al pueblo, organizando a nuestro movimiento”, concluyó.