Morena denuncia que la oposición quiere que le vaya mal a México en el Mundial

Le apuestan al fracaso y que le vaya también mal a la CDMX, dicen; aseguran legisladores que hay que analizar si es necesaria ley seca

Diputados locales de Morena denunciaron que desde la derecha se impulsa una campaña de desprestigio contra la Ciudad de México en vísperas del Mundial de Futbol y por ello buscarán dar información a los vecinos.

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El vocero de la bancada de Morena, Paulo García, señaló que la comisión especial del Congreso de la CDMX que le da seguimiento a este tema tendrá mesas de trabajo con el gobierno local y se socializará la información en distritos y demarcaciones.

Además, dijo que hay que analizar con cuidado el tema de la ley seca, pues el llamado debe ser a la responsabilidad de cada persona, luego de la muerte de una persona en el Estadio Banorte.

En conferencia de prensa, el legislador local aseguró que antes del partido se activó una campaña con mantas colgadas en puentes para asegurar que Cristiano Ronaldo no vino a México por la inseguridad, lo cual se replicó en redes sociales, pese a lo cual consideró que no tuvo mayor impacto y advirtió que actitudes de ese tipo son mezquinas y buscan dañar al país, lo cual es inaceptable desde cualquier punto de vista.

Precisó además que hay avances relevantes en la preparación para recibir el Mundial, con resultados positivos en los primeros dispositivos de movilidad, seguridad y logística implementados en torno al Estadio Ciudad de México.

Dijo que en el partido México Portugal hubo un ambiente festivo y de seguridad y consideró que la falta de estacionamiento no fue problema.

Dijo que el funcionamiento adecuado de los operativos de movilidad y seguridad, con reconocimiento a las autoridades capitalinas y la identificación de áreas de mejora, como el acceso mediante boletos digitales, así como un llamado a la responsabilidad colectiva en eventos masivos.

En este contexto, anunció el fortalecimiento de la Comisión Especial del Mundial, que será presidida por el diputado Ángel Tamariz, con una nueva etapa enfocada en territorializar la información sobre el Mundial, instalar mesas de trabajo con el gobierno de la Ciudad para resolver dudas y afinar la organización y socializar la información en distritos y alcaldías, acercando a la ciudadanía datos clave sobre movilidad, actividades y oferta pública.

Insistió en que es necesario combatir y evidenciar campañas de desinformación impulsadas por actores de la oposición que buscan generar incertidumbre y apostar al fracaso del evento.

Reafirmó que el Mundial será un éxito y una oportunidad para mostrar al mundo una ciudad organizada, participativa y en transformación.