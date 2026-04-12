Morena minimiza diferencias con PVEM y PT en CDMX; afirma alianza firme de la 4T

Ante reclamos de presidente del Congreso, asegura el vocero morenista que la alianza está firme y seguirán trabajando

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, reconoció que ha habido diferencias con los aliados del PVEM y el PT, pero han sido en temas puntuales y eso no compromete de ninguna manera la alianza de la 4T en la capital del país, dijo.

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En conferencia de prensa, en respuesta a las acusaciones del presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma, aseguró que la coalición se mantiene y reconoció el papel de estos dos partidos en votaciones fundamentales, que han apoyado siempre a la jefa de Gobierno.

Al referirse a los actos violentos del jueves pasado en el Congreso local, cuando manifestantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron la sede del Congreso, señaló que Morena siempre ha estado abierto al diálogo y que el gobierno capitalino ha mantenido comunicación constante con esta organización desde enero, por lo que no se justifica de ninguna manera la violencia.

Reconoció que le corresponde al diputado Jesús Sesma, como presidente del Congreso, hacer una revisión de los protocolos de seguridad para evitar manifestaciones violentas, pero insistió en que las instalaciones del Congreso siempre estarán abiertas a la ciudadanía.

Asimismo, dijo que la bancada no tiene intención de presentar denuncias penales contra las personas que ingresaron violentamente a la sede del Congreso, pero señaló que corresponde a los elementos de Resguardo lesionados determinar las acciones que correspondan.

Agregó que la vivienda es un tema central para la jefa de Gobierno y se está trabajando en ese sector, pues se han concretado más de 33 mil acciones de vivienda, por lo que este es un tema importante.

Asimismo, el legislador de Morena aseguró que en los próximos días llegará al Congreso la Ley de Rentas Justas, enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la cual será analizada en el Legislativo.

Sobre el Plan General de Desarrollo, dijo que está en tiempo para llegar al Congreso local y lamentó que el PAN esté torpedeando este proyecto por intereses económicos, pese a ser un plan de largo plazo para la capital del país.