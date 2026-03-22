Morena perfila aprobación del Plan B en comisiones con mayoría asegurada

La bancada prevé avalar la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum para liberar hasta 4 mil millones de pesos destinados a infraestructura básica

Morena perfila la aprobación de la reforma político-electoral conocida como Plan B en Comisiones Unidas del Senado, donde cuenta con la mayoría necesaria para avalar el dictamen y enviarlo al pleno. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea ajustes al gasto electoral para liberar recursos públicos.

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El senador Pável Jarero Velázquez, integrante de las Comisiones Unidas encargadas del dictamen desde la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que su bancada ha definido respaldar la propuesta, al considerar que permitirá dejar atrás excesos en el uso de recursos y reorientarlos hacia necesidades prioritarias.

Explicó que, como resultado de los cambios contemplados en la reforma, se estima una disponibilidad cercana a los 4 mil millones de pesos, monto que podría destinarse a infraestructura básica en comunidades, como agua potable, electrificación, puentes y caminos.

“El Plan B significa algo muy concreto para el pueblo: agua, caminos y electricidad para nuestras comunidades”, indicó el legislador por Nayarit al señalar que el proceso en comisiones permitirá consolidar una reforma enfocada en reducir privilegios y orientar el gasto público hacia el bienestar de la población.

Añadió que la reasignación de recursos tendría efectos directos en municipios y entidades del país, particularmente en Nayarit y la región Occidente, donde podrían concretarse obras de infraestructura básica como agua potable, electrificación, puentes y caminos, por lo que reiteró el respaldo de su bancada a la reforma al señalar que “vamos a apoyar esta iniciativa porque significa menos privilegios y más bienestar para el pueblo”.