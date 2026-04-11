Morena reconoce como histórica la resolución de la ONU que condena la esclavitud

Rosa María Castro afirmó que no se trata de un pronunciamiento menor, sino del reconocimiento de una deuda que ha permanecido invisibilizada durante siglos

México es una nación de profunda herencia afrodescendiente, por lo que las entidades del país deben avanzar hacia la reparación del daño a estas comunidades con acciones concretas como la restitución, la indemnización y, sobre todo, las garantías de no repetición.

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Así lo afirmó la diputada morenista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rosa María Castro Salinas, al calificar como un hecho histórico que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara, el pasado 25 de marzo, una resolución que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavización racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave”.

Sostuvo que este llamado no puede ser ignorado, por lo que consideró, es momento de fortalecer políticas públicas que combatan el racismo sistémico y estructural, además de reconocer la historia de las y los afrodescendientes en los sistemas educativos y promover la justicia social desde una perspectiva intercultural, antirracista e interseccional.

Destacó que esta resolución también señala que las mujeres afromexicanas y afrodescendientes fueron víctimas de violencias específicas, como la explotación sexual y la reproducción forzada, un tema del cual se habla muy poco. Entonces, reconocer esto es fundamental para construir políticas de reparación que sean integrales.

Por ello, “es imprescindible hablar de memoria, no puede haber justicia sin memoria, ni igualdad sin reparación”. Desde este espacio, y como diputada federal afromexicana, reitero mi compromiso de seguir impulsando una agenda legislativa que coloque en el centro a las personas afromexicanas y afrodescendientes y sus derechos humanos, que combata las desigualdades históricas y que contribuya a saldar esta deuda pendiente.

La también secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara baja, aseguró que el de la ONU, no es un pronunciamiento menor, ya que es el reconocimiento de una deuda histórica que durante siglos ha sido invisibilizada.

“Esta resolución que ha puesto en el centro la Organización de las Naciones Unidas, es un parteaguas en la vida de las y los afrodescendientes. Por eso también celebramos y exaltamos esta declaración, pero también asumimos los compromisos y la responsabilidad para la justicia reparativa, pronta, de inmediato, para todas y todos los afromexicanos, en este caso en México”, señaló en conferencia de prensa.

Castro Salinas recordó que durante más de 400 años, millones de personas fueron despojadas de su libertad, identidad y dignidad humana, bajo un sistema que convirtió a seres humanos en propiedad y que sentó las bases del racismo estructural y sistémico que aún persiste en las sociedades.

Puntualizó que la comunidad internacional reconoce algo que los pueblos afrodescendientes han sostenido por generaciones en lo referente a que las consecuencias de la esclavitud no han terminado, porque se manifiestan en desigualdad económica, la discriminación, exclusión y en las profundas brechas de acceso a derechos.