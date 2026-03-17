El diputado Paulo García aseguró que desde 2018 el presupuesto local ha ido a la baja, pero afirmó que están dispuestos a realizar un mayor esfuerzo

El vocero de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, aseguró que su bancada apoyará la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum contenida en el Plan B de la reforma electoral , por lo que los legisladores están dispuestos a revisar los costos del Congreso capitalino.

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Ante las versiones que señalan que el de la Ciudad de México es uno de los congresos más caros del país, con un presupuesto para 2026 de mil 766 millones de pesos, el legislador aseguró que se pueden hacer ajustes pero recordó que en relación con administraciones anteriores el presupuesto va a la baja, pero dijo que se pueden hacer revisiones para ajustarse más el cinturón.

Y es que, de acuerdo con la revisión de los presupuesto de sexenios anteriores, el crecimiento de los recursos para el Congreso local se dispararon entre 2012 y 2018, donde pasó de mil 470 millones de pesos a 2 mil 360 y a partir del sexenio de Claudia Sheinbaum fue disminuyendo hasta mil 760 millones de pesos para el próximo año.

Y es que, una vez que llegue la iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión, el tema debe ser aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde presuntamente ya hay acuerdo entre Morena y sus aliados para avalarlo, por lo que restaría que fuera aprobada la reforma constitucional por al menos 17 congresos y ahí no es necesaria la mayoría calificada, pues basta con la mayoría simple y Morena tiene por sí misma los votos en la mayoría de los Congresos locales, por lo que no habría problema para que pasara esta reforma.

Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que entre las propuestas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes 17 de marzo enviará su llamado “Plan B” en materia electoral, tras el rechazo de su reforma original en la Cámara de Diputados. El anuncio lo realizó durante su conferencia matutina del lunes 16 de marzo en Palacio Nacional. De acuerdo con lo expresado por la mandataria, la nueva propuesta cuenta con el respaldo de Morena y el Partido Verde.

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Por lo que se refiere a la reducción en el número de las regidurías y concejalías en el país, el diputado de Morena consideró que hay que analizar el tema con cuidado, porque no es lo mismo, en el caso de la Ciudad de México, una alcaldía como Iztapalapa, con casi 2 millones de habitantes, en comparación con Benito Juárez, que tiene apenas 300 mil habitantes.

Consideró que se tiene que hacer una ponderación con el número de habitantes por concejal, para que haya equidad, pero dijo que están dispuestos a analizar el tema y reiteró que la presidenta contará con el respaldo de Morena.