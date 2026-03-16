Morena y sus aliados en el Congreso respaldarán el Plan B electoral, afirma Ignacio Mier Velazco

El coordinador de los senadores de Morena señaló que las medidas de austeridad en el sistema electoral permitirán destinar los recursos ahorrados a programas sociales

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia respaldará el llamado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la reforma busca fortalecer la democracia, garantizar certeza en los procesos electorales y aplicar medidas de austeridad en el sistema electoral para destinar los recursos ahorrados a programas sociales.

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Aseguró que los recursos que se generen a partir de estas medidas se destinarán a fortalecer programas sociales dirigidos a la población. “La austeridad no atenta contra la democracia, atenta contra los privilegios, contra los excesos y ese dinero estará destinado a fortalecer nuestra principal consigna ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”, afirmó.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, acompañado por los dirigentes de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, el legislador sostuvo que el proyecto cuenta con el respaldo de los tres partidos que integran la coalición y de los coordinadores parlamentarios en las cámaras de Senadores y Diputados, quienes votarán a favor de la iniciativa.

Mantener la coalición Morena, PT, Verde es mantener el poder al servicio de los demás . Nada más importante que eso. Somos el partido y la coalición gobernante, no la oposición que cuestiona y contempla.



Seguiremos juntos transformando esta gran nación, que es nuestra patria .… pic.twitter.com/1tk3DmpKAc — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 16, 2026

“Hoy este plan, conocido como Plan B, que impulsa la presidenta de la República cuenta con el respaldo total de los dirigentes de los tres partidos que integran la coalición y de las y los senadores. Vamos a respaldarlo”, expresó.

Mier Velazco recordó que el movimiento obtuvo mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso con el voto ciudadano, lo que ha permitido impulsar reformas constitucionales.

“Con tu voto logramos tener mayoría calificada en ambas cámaras. En apenas 16 meses hicimos una reforma constitucional prácticamente que garantizó bienestar, que garantizó justicia para los mexicanos, que garantizó recuperar el patrimonio de los mexicanos a través del petróleo y de la electricidad”, señaló.

El senador sostuvo que el fortalecimiento de la democracia también implica consolidar a las instituciones electorales.

“Hemos avanzado mucho juntos. Hoy la democracia tiene que fortalecerse, tenemos que fortalecer al árbitro de la democracia, por eso defendemos al Instituto Nacional Electoral, porque necesitamos que haya certeza en los votos”, afirmó.

“Nuestro movimiento fue víctima de fraudes. En México no lográbamos tener una verdadera democracia”, afirmó Mier Velazco, al señalar que el respaldo al Plan B también responde a los principios del movimiento.

“Vamos a respaldarlo porque estamos apuntando a dos de nuestros principios. Primero, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Segundo, con el pueblo todo sin el pueblo nada”, señaló.

Reiteró el apoyo de la coalición oficialista a la propuesta impulsada por la presidenta. “Por eso apoyamos decididamente, con convicción, con decisión, con voluntad, el Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum”.