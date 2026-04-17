TAMPICO, Tamaulipas.— Una de las peores crisis ambientales de las últimas décadas se registra en el sistema lagunario Guayalejo–Tamesí, donde miles de peces han muerto debido a la intrusión de agua salobre en zonas de agua dulce. El fenómeno afecta particularmente la región entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, con mayor intensidad en Mata de la Monteada, municipio de Pánuco.

De acuerdo con pescadores y especialistas, factores como mareas altas y cambios en la composición química del agua provocaron un incremento en la salinidad. Durante meses, el volumen de agua dulce mantuvo bajo control este gradiente; sin embargo, la reciente entrada de agua marina a través del río Pánuco cambió drásticamente las condiciones del ecosistema.

Este desequilibrio impactó la fisiología de especies como carpas y peces plateados, que sufrieron estrés salino y falta de oxigenación. Los pescadores califican la situación como “catastrófica” y advierten que la pérdida podría alcanzar toneladas de ejemplares. Como medida urgente, solicitaron la apertura de la esclusa El Camalote para permitir que los peces se desplacen a zonas menos salinas.

En respuesta, la Conagua autorizó una apertura parcial de 20 centímetros, aunque el deterioro de la infraestructura y la necesidad de preservar el agua dulce para consumo humano limitan las maniobras. Las Comapas de Tampico y Altamira iniciarán la recolección de restos para evitar riesgos sanitarios.

El dilema es crítico: liberar agua dulce podría salvar a la fauna, pero pondría en riesgo las reservas para la temporada de estiaje. Mientras tanto, el daño es visible, afectando gravemente tanto al ecosistema como a la economía de las comunidades pesqueras de la región.