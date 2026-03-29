Movimiento Ciudadano exige investigar derrame en el Golfo de México y castigar a los responsables

Más de 170 kilómetros de costas de Veracruz y Tabasco siguen afectados por hidrocarburos; pidió al gobierno federal y a Pemex apoyar a las comunidades y restaurar los ecosistemas dañados

Más de 170 kilómetros de costas de Veracruz y Tabasco permanecen cubiertos por hidrocarburos tras el derrame en el Golfo de México. A más de tres semanas del desastre no hay responsables identificados, persisten dudas sobre su origen y las comunidades afectadas denuncian pérdidas económicas, daños ambientales y riesgos a la salud. En medio de la crisis, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado exigió investigar y sancionar, así como implementar un plan de restauración ecológica y apoyo integral.

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El Grupo Parlamentario presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para exigir a las autoridades federales y a Petróleos Mexicanos (Pemex) esclarecer las causas del derrame y transparentar las acciones emprendidas.

Los legisladores advirtieron que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a la crisis ambiental, social y económica que afecta a las costas.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el derrame ha impactado playas, lagunas y ecosistemas estratégicos como la Laguna del Ostión, poniendo en riesgo especies marinas, aves y fauna protegida. Además, la mancha de hidrocarburos podría haberse extendido hasta 630 kilómetros.

Movimiento Ciudadano señaló que comunidades indígenas y pesqueras enfrentan afectaciones directas, riesgos a la salud por sustancias tóxicas y falta de información.

Aunque Pemex participa en las labores de limpieza, los senadores acusaron falta de explicaciones, transparencia y condiciones dignas para quienes trabajan en la remediación.

La bancada exigió investigaciones independientes, un plan integral de restauración ecológica, equipo de protección, pago digno, un programa emergente de apoyo económico, atención médica y medidas para proteger el Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Además, propusieron reducir el uso de combustibles fósiles y acelerar la transición a energías limpias.

“El Estado mexicano debe actuar con responsabilidad. No se puede permitir que un desastre de esta magnitud quede sin responsables ni que las comunidades enfrenten solas sus consecuencias”.