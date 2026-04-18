Movimiento Ciudadano plantea monitoreo obligatorio en tiempo real tras derrame en el Golfo de México

El grupo parlamentario en el Senado propone reformar la ley para obligar a las empresas del sector a detectar y reportar de inmediato fugas y derrames de hidrocarburos

La falta de mecanismos obligatorios de vigilancia y reacción inmediata ante fugas de hidrocarburos permitió que el reciente derrame provocado por una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México se extendiera antes de ser contenido. Para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse, Movimiento Ciudadano propuso establecer sistemas permanentes de monitoreo en tiempo real y respuesta inmediata para todas las empresas del sector.

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La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA) para obligar a las empresas a instalar mecanismos de prevención, monitoreo y transmisión continua de información a las autoridades.

La propuesta fue impulsada por los senadores Clemente Castañeda Hoeflich, Alejandra Barrales Magdaleno, Amalia García Medina, Luis Donaldo Colosio Riojas, Daniel Barreda Pavón y Néstor Camarillo Medina, quienes sostuvieron que el marco legal vigente resulta insuficiente para prevenir, contener y reparar de manera eficaz los daños por derrames.

Los legisladores señalaron que los recientes derrames evidenciaron no solo la magnitud de los daños sobre los ecosistemas, sino también las limitaciones del marco jurídico vigente. En la actualidad, las autoridades suelen intervenir cuando el daño ambiental ya es avanzado e incluso irreversible, debido a que no existe una obligación legal para que las empresas detecten y reporten de manera inmediata cualquier fuga o derrame.

Movimiento Ciudadano advirtió que la ausencia de monitoreo continuo en tiempo real y de canales obligatorios para transmitir información a la autoridad genera un desfase entre el momento del incidente y la respuesta institucional, permitiendo que fugas y derrames se expandan antes de ser contenidas.

La iniciativa establece que las empresas reguladas deberán contar con sistemas integrales capaces de detectar anomalías, enviar información verificable en tiempo real y activar protocolos de atención inmediata.

La reforma también amplía las facultades de la autoridad para acceder directamente a esos datos y ordenar, sin demora, medidas de seguridad o acciones de contención cuando exista un riesgo ambiental.

El proyecto considera como infracción grave la omisión de instalar estos sistemas o la falta de actuación inmediata frente a un incidente, con el propósito de sancionar la negligencia y evitar respuestas tardías.

De aprobarse, la reforma permitiría reducir la probabilidad de nuevos derrames, detectar con mayor rapidez cualquier incidente y fortalecer el carácter preventivo de la legislación ambiental.