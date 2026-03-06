La propuesta plantea cambios a 638 artículos constitucionales y propone reducir el costo del sistema electoral con un ahorro estimado de hasta 45 mil millones de pesos

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, presentó ante la Mesa Directiva una iniciativa de reforma electoral y afirmó que su bancada busca abrir un diálogo nacional para construir cambios consensuados en el sistema electoral.

Tras entregar el proyecto, el legislador señaló que la propuesta busca aportar una alternativa al debate público sobre la reforma electoral y sostuvo que históricamente los cambios en esta materia han surgido del consenso entre fuerzas políticas y la sociedad, por lo que advirtió que “si la mayoría quiere seguir en este monólogo, ese es su problema, será una reforma electoral que no tenga legitimidad”.

Al reiterar que Movimiento Ciudadano votará en contra de la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, resaltó que “todas las reformas electorales que ha tenido este país han sido producto del consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad en general. A nosotros nos podrán acusar de todo, menos de que no planteamos una alternativa a una de las demandas más importantes que tiene la gente, que es mejorar las reglas de acceso al poder“.

Explicó que la iniciativa presentada por su bancada propone una reforma amplia al sistema electoral, al plantear cambios a 638 artículos de la Constitución y a cuatro ordenamientos legales, con el propósito de abrir el debate público y construir una propuesta que pueda discutirse entre las distintas fuerzas políticas.

Entre los objetivos del proyecto, indicó, se encuentra reducir el costo del sistema electoral. Señaló que la propuesta contempla una nueva fórmula para la distribución del financiamiento público a los partidos políticos y ajustes en diversas instancias que forman parte de la organización de los procesos electorales.

El legislador estimó que, con estas modificaciones, se podría generar un ahorro de hasta 45 mil millones de pesos, al considerar la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, así como cambios en la estructura de organismos públicos locales electorales y tribunales electorales estatales.