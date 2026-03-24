Movimiento Ciudadano ratifica voto en contra de reforma electoral en el Senado

El coordinador parlamentario Clemente Castañeda advirtió que el oficialismo podría ejercer presiones sobre su bancada rumbo a la votación en el pleno, aunque aseguró que se garantizará la asistencia total para rechazar el “Plan B”

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que la bancada se mantendrá firme en su decisión de votar en contra de la reforma electoral, la cual ya fue discutida en comisiones unidas y se prevé sea sometida a consideración del pleno de la Cámara alta.

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Señaló que el acuerdo entre la dirigencia nacional y el grupo parlamentario es mantener una postura unificada frente a la iniciativa.

Advirtió, en entrevista, que, ante la votación del denominado “Plan B”, el oficialismo podría intentar presionar a integrantes de su bancada; sin embargo, aseguró que ya se tomaron previsiones para garantizar la asistencia total de senadores al momento de la votación.

“Estamos tomando todas las previsiones para que no haya ninguna ausencia”, sostuvo.

Indicó que Movimiento Ciudadano asumió el compromiso público de votar en contra de la reforma, al considerar que no representa beneficios para el país y que introduce condiciones inequitativas en la contienda electoral.

“Es una iniciativa que no le trae ningún beneficio al país, que quiere meter a la contienda electoral de manera inequitativa a la presidenta de la República y con ello le haría un daño terrible a la equidad de la contienda electoral”, advirtió.

Sobre versiones de un posible acercamiento con el Partido del Trabajo, Castañeda Hoeflich señaló que existe comunicación con esa fuerza política y reconoció su postura en el debate.

“Se han mantenido con la vertical, con muchísima dignidad hasta el día de hoy; sujetos, por supuesto, a presiones”, expresó, y añadió que el oficialismo los califica de traidores pese a que, dijo, defienden la equidad electoral.

Precisó que las decisiones sobre alianzas corresponden a la dirigencia nacional del partido, aunque recordó que Movimiento Ciudadano ha definido competir sin coaliciones en procesos electorales recientes y futuros.

“Fuimos solos en el 21, fuimos solos en el 24, y vamos solos en el 27”, afirmó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de cambios en el escenario político.

“La política no es, va siendo, y seguramente las circunstancias después del fracaso del Plan B, si así ocurre, cambiarán en el entorno político de México”, acotó.