Muere adulto mayor por miasis en Oaxaca; crece preocupación por gusano barrenador

Un adulto mayor murió por miasis en Oaxaca; autoridades aseguran que es un caso aislado pese a la expansión del gusano barrenador.

La presencia del gusano barrenador en Oaxaca encendió las alertas tras confirmarse la muerte de un adulto mayor de 88 años, víctima de miasis, una infección provocada por larvas que se alimentan de tejido vivo.

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De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el fallecimiento fue catalogado como un caso aislado, al tiempo que descartaron un riesgo generalizado para la población. No obstante, señalaron que el paciente presentaba enfermedades preexistentes graves, entre ellas Enfermedad de Parkinson, lo que habría influido en el desenlace.

Las autoridades sanitarias explicaron que la infección fue un factor asociado dentro de un cuadro clínico complejo, por lo que insistieron en que la miasis es poco frecuente en humanos.

Plaga avanza y golpea al campo

Mientras el gobierno minimiza el impacto en la salud pública, en comunidades de la Sierra Sur y la Sierra Norte de Oaxaca la preocupación crece, ya que pobladores reportan que el gusano barrenador está provocando la muerte de ganado y animales de traspatio.

Productores locales aseguran que la plaga afecta principalmente a vacas, cerdos y aves, generando pérdidas económicas y afectando la subsistencia de familias rurales.

Denuncian falta de control sanitario

Habitantes de las zonas afectadas advierten que no existen cercos sanitarios ni estrategias de control biológico, lo que ha permitido la propagación del parásito hacia nuevas regiones.

Además, señalan que ante la falta de apoyo gubernamental, son ellos mismos quienes deben cubrir los gastos de medicamentos y atención veterinaria para intentar salvar a sus animales.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el lugar exacto donde ocurrió el contagio, ni la comunidad de origen de la víctima, lo que ha generado incertidumbre entre la población.

El caso pone en evidencia un contraste entre la postura oficial, que busca transmitir calma, y la realidad en campo, donde la expansión del gusano barrenador comienza a representar un problema sanitario y económico.