Su nombre quedó grabado en la historia al ser el creador del Abierto Mexicano de Tenis, el torneo de la ATP que puso a Acapulco en el mapa del tenis mundial

El mundo del deporte y la comunicación en México se viste de luto. Este día se confirmó el sensible fallecimiento de Alejandro ‘El Güero’ Burillo Azcárraga, un hombre cuya pasión y visión empresarial dejaron una huella imborrable en el futbol, el tenis y la televisión de nuestro país. A los 74 años, el exdirectivo de Televisa y entrañable dueño del Club Atlante emprende el vuelo, dejando tras de sí un legado de innovación y amistad.

Un legado más allá de las canchas

Más que un empresario, Alejandro Burillo fue un arquitecto de sueños deportivos. Su nombre quedó grabado en la historia al ser el creador del Abierto Mexicano de Tenis, el torneo de la ATP que puso a Acapulco en el mapa del tenis mundial y que año con año reúne a las más grandes figuras de la raqueta.

Para la afición azulgrana, “El Güero” fue el guardián del espíritu del Atlante, un equipo al que amó profundamente y defendió con la mística que caracteriza a los “Potros de Hierro”.

Alejandro Burillo adquiere Ovaciones y funda Grupo Pegaso

Alejandro Burillo Azcárraga adquirió el periódico deportivo Ovaciones en el año 2000, en el contexto de su separación de Grupo Televisa para consolidar sus propios proyectos empresariales a través de Grupo Pegaso.

En junio de ese año, se reportó que Burillo tomó el control del diario deportivo por aproximadamente 25 millones de dólares, tras vender su participación del 12.6% en Televisa.

La operación formó parte del proceso de fortalecimiento de Grupo Pegaso, empresa que impulsó tras dejar sus cargos directivos en Televisa, donde previamente estuvo al frente del área de deportes y tuvo influencia en la gestión de la Selección Nacional.

El emotivo adiós de sus colegas y amigos

La noticia, que ha conmovido a la industria, fue confirmada por figuras icónicas del periodismo deportivo, quienes no tardaron en expresar su afecto por el hombre detrás del éxito:

José Ramón Fernández, referente del periodismo en México, recordó con respeto los años compartidos: “Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años”.

Hoy murió Alejandro Burillo, “el Güero Burillo”. Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años. Fue un poderoso directivo en Televisa manejando el fútbol mexicano. Fue dueño del Atlante, fundó grupo Pegaso y varios negocios; un próspero… pic.twitter.com/tRD74OhyzF — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 16, 2026

Fernando Schwartz, visiblemente afectado, dedicó un mensaje cargado de cariño en sus redes sociales:“Duele y mucho. El Güero fue un gran guía, amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y futbol grandes historias. Vuela alto, Alex”.

No tengo palabras. Duele y mucho. Alejandro Burillo ha fallecido. El Güero fue un gran guía. Amigo y Jefe de corazón con quien vivimos en TV y Futbol grandes historia. Vuela alto Alex. Qepd — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) April 16, 2026

Un vacío difícil de llenar

Burillo no solo entendió el negocio del deporte, sino que lo vivió con la calidez de quien sabe forjar lazos personales. Desde sus años en la alta dirección de Televisa hasta su entrega total al Grupo Pegaso, su gestión siempre estuvo marcada por un toque humano que hoy sus amigos y colaboradores agradecen y extrañarán.

Hoy México despide a un caballero del deporte, a un impulsor de talentos y, sobre todo, a un gran amigo de la pelota.

Descanse en paz, Alejandro ‘El Güero’ Burillo.