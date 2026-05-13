El ingeniero Víctor Hugo López Matuz murió por las graves quemaduras que sufrió tras la explosión en la planta Hidros 2 de la refinería Antonio Dovalí Jaime

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este miércoles la muerte de uno de los seis trabajadores lesionados por la explosión e incendio registrados el lunes en la refinería de Salina Cruz, en el estado sureño de Oaxaca.

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En una tarjeta informativa, la petrolera mexicana señaló que el empleado falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada, al tiempo que aseguró que brindará “a los deudos todo el apoyo necesario conforme a los protocolos” de asistencia institucional.

La empresa agregó que el resto de los trabajadores lesionados continúan recibiendo atención médica especializada en hospitales locales y unidades de alta especialidad, bajo supervisión permanente de los servicios médicos.

“La condición de salud de cada trabajador cuenta con monitoreo permanente por parte de los servicios médicos para asegurar su cuidado integral”, sostuvo.

El accidente ocurrió el pasado 11 de mayo en la refinería Antonio Dovalí Jaime, presuntamente durante trabajos para poner en operación una torre de enfriamiento, lo que provocó una explosión seguida de un incendio dentro del complejo petrolero.

Según los primeros reportes, el incidente dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas trabajadores de Pemex y personal de una empresa contratista.

Medios nacionales identificaron al empleado fallecido como Víctor Hugo López Matus, superintendente de Fuerza y Operaciones de la refinería, quien presentaba quemaduras en alrededor del 80 % del cuerpo.

La explosión ocurrió en la planta Hidros II de la refinería, una instalación clave dentro del complejo petrolero ubicado en el puerto de Salina Cruz, en la costa del Pacífico mexicano.

Tras el accidente, también se reportó un paro parcial de operaciones en la refinería de Salina Cruz, una de las más importantes del país y con capacidad para procesar alrededor de 325.000 barriles diarios.

El siniestro se suma a otros incidentes registrados en los últimos meses en instalaciones de Pemex en Salina Cruz, incluidos incendios y fugas reportados por trabajadores y habitantes de la zona, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad industrial en la refinería.

EFE