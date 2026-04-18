Consulta quiénes recibirán primero el depósito de 2,500 pesos de Mujeres con Bienestar en abril 2026 y conoce fechas, requisitos y detalles del pago

El programa Mujeres con Bienestar se ha consolidado como uno de los principales apoyos sociales en el Estado de México, dirigido a mujeres de 18 a 59 años en situación de vulnerabilidad, brindando un respaldo económico y beneficios adicionales.

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Este programa otorga un pago bimestral de 2,500 pesos, además de otros apoyos que buscan mejorar la calidad de vida de las mujeres inscritas, convirtiéndose en una ayuda clave para miles de familias.

Pago de abril 2026 genera expectativa

Durante abril de 2026 se espera la liberación del segundo pago del año, lo que ha generado gran interés entre las beneficiarias, quienes están atentas a los anuncios oficiales para conocer las fechas exactas de depósito.

El depósito no se realiza en una sola fecha, sino que se organiza en cinco grupos según la letra inicial del primer apellido o CURP:

Grupo 1 (A-D)

Grupo 2 (E-H)

Grupo 3 (I-M)

Grupo 4 (N-R)

Grupo 5 (S-Z)

Este esquema permite que los pagos se liberen de manera escalonada

Quiénes reciben primero el apoyo económico

Las primeras en recibir el pago de 2,500 pesos serán las beneficiarias del Grupo 1, es decir, aquellas cuyo apellido inicia con A, B, C y D, aunque la fecha exacta puede variar, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales del programa.

Opciones para consultar el saldo gratis

Las beneficiarias pueden verificar si ya recibieron su dinero a través del portal oficial, la app “Mujeres con Bienestar”, vía WhatsApp, llamada telefónica o en cajeros automáticos, aunque estos últimos podrían generar comisión dependiendo del banco.

Para este 2026, el programa implementó cambios importantes, como el tiempo máximo de permanencia: hasta dos años en zonas rurales y un año en zonas urbanas, además de mantener el rango de edad de 18 a 59 años, dando de baja automáticamente a quienes cumplan 60, con el objetivo de optimizar recursos y ampliar el alcance del apoyo.