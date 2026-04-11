Consulta si fuiste aceptada en Mujeres con Bienestar Edomex 2026: guía para revisar tu registro 18-59 años

Consulta si fuiste aceptada en Mujeres con Bienestar Edomex 18-59 años. Revisa tu estatus de registro fácil y rápido paso a paso en línea

El registro y actualización de datos del programa Mujeres con Bienestar 2026 continúa abierto para mujeres de 18 a 59 años, quienes buscan confirmar si fueron aceptadas para recibir el apoyo económico de 2,500 pesos.

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Las autoridades han informado que miles de beneficiarias comenzarán a recibir su tarjeta Mujeres con Bienestar, con la cual podrán cobrar el apoyo económico. Además, se mantiene activo el proceso de actualización para quienes siguen en lista de espera.

Dónde acudir para revisar tu estatus

Si realizaste tu pre-registro en 2023 o 2024, puedes consultar tu estatus acercándote a los servidores de la nación, quienes recorren los 125 municipios del Estado de México para actualizar datos de las solicitantes.

Otra alternativa es acudir directamente a tu CEDIS más cercano en el Edomex. Puedes consultar la ubicación oficial en el portal: https://bienestar.edomex.gob.mx/centros_distribucion

Cómo saber si fuiste aceptada

Si ya actualizaste tus datos, la Secretaría del Bienestar del Estado de México te contactará mediante teléfono o correo electrónico que registraste. En caso de ser seleccionada, deberás acudir a recoger tu tarjeta del programa en la fecha y sede indicada.

Consulta de estatus en línea

También puedes verificar tu situación en el sistema oficial siguiendo estos pasos:

Entra a registerboom.mujeresbienestar.com Ingresa tu folio y número de celular Marca la casilla “no soy un robot” Da clic en continuar

El sistema te mostrará tu estatus de registro en el programa

Qué sigue después del registro

Una vez completado el proceso, solo queda esperar a que las autoridades contacten a las beneficiarias en lista de espera para la entrega del apoyo de 2,500 pesos bimestrales, uno de los programas sociales más importantes del Estado de México.