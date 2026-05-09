Consulta el nuevo ingreso de Mujeres con Bienestar 2026 en Edomex, cómo revisar folio y cuándo entregan la tarjeta paso a paso y requisitos actualizados

El programa Mujeres con Bienestar continúa vigente en el Estado de México y se ha confirmado que durante 2026 se abrirá una nueva etapa de incorporación, lo que permitirá que más beneficiarias accedan al apoyo económico.

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La Secretaría de Bienestar del Estado de México informó que el objetivo es alcanzar hasta dos millones de beneficiarias antes de que concluya la actual administración estatal, ampliando su cobertura en los 125 municipios del Edomex.

Nuevas incorporaciones al apoyo económico

Durante 2026 se prevé la integración de más mujeres al programa conforme se vayan liberando espacios y se validen los registros, lo que permitirá que más familias reciban el apoyo económico bimestral.

Entrega de tarjetas no es general ni simultánea

Las autoridades aclararon que la entrega de tarjetas no se realiza en una sola fecha, sino de manera individual. Las beneficiarias son contactadas únicamente cuando su solicitud ha sido aprobada.

Cómo consultar el estatus de tu folio

Las mujeres que realizaron su registro en años anteriores pueden consultar el avance de su solicitud en dos vías principales: de forma presencial en los CEDIS del Estado de México o en línea a través del portal oficial del programa.

Para revisar el estatus en línea, se debe ingresar a registerboom.mujeresbienestar.com, capturar el número de folio, el teléfono registrado y completar la verificación de seguridad. También se puede solicitar información al correo at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx, donde se brinda orientación sobre el proceso y los siguientes pasos.