Multa récord a Efraín Juárez tras festejos polémicos en el empate frente a Cruz Azul

El DT de Pumas se hizo acreedor a una sanción de 3 mil UMAs de acuerdo al Artículo 69 del reglamento de sanciones

A Efraín Juárez le va a salir muy caro su festejo al término del cotejo ante Cruz Azul del sábado pasado, en el que Pumas empató 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario, luego de ir dos goles abajo en el marcador.

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La Comisión Disciplinaria le impondrá una sanción de 352 mil pesos, equivalente a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), conforme al Artículo 69 del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

El técnico de los Pumas, al término del encuentro, volteó con su afición e hizo señas obscenas, además de que gritó en varias ocasiones: “Aquí hay huevos”, lo cual reiteró en la conferencia de prensa, en la que agregó que en el Club Universidad: “Sobran huevos“.

De tal forma que la Disciplinaria no se lo iba a perdonar y, conforme al Reglamento, le aplicará el castigo monetario, el cual tendrá que desembolsar de sus propias arcas a la brevedad.

Cabe precisar que Juárez no tendría problemas para dirigir el próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario ante América en el Clásico Capitalino, ya que la sanción quedaría en dinero.

Esta no es la primera vez que el joven estratega mexicano se ve envuelto en este tipo de circunstancias. En el torneo pasado, le mentó la madre al cuerpo arbitral en un Pumas vs. América y fue suspendido por dos encuentros.

A su vez, cuando dirigía en Colombia al Atlético Nacional, también fue sumamente criticado por lo efusivo de sus festejos, ya que en tierras cafeteras consideraron que incitaba a la violencia al enardecer a la afición contraria.

El antecedente Anselmi también pesó

En 2024, el entonces técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, también hizo el mismo festejo que Juárez al término de un juego contra Tigres, en el que La Máquina empató de último minuto, por lo que la Disciplinaria le aplicó la misma sanción.

Ese fue el antecedente que también pesó en contra de Efraín Juárez, quien sigue sin poderse contener en sus festejos, más allá de que a la afición universitaria no le moleste tener un estratega así, ya que el equipo ha dado buenos resultados y está en la pelea por la parte alta de la clasificación.