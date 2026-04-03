Multicampeón en paranatación Cristopher Tronco pide apoyo para competir en World Para Swimming Series

Cristopher Tronco nació sin ambos brazos y sin pie derecho, pero con un corazón tan grande con el que ha podido alcanzar sus sueños. La vida le puso obstáculos que para cualquier otro serían insalvables, pero él encontró en el agua su lugar en el mundo. A los 15 años descubrió la natación adaptada, y desde entonces, no ha parado de nadar. Hoy, con 40 años, es uno de los grandes símbolos del deporte paralímpico mexicano.

LEE ADEMÁS: Canelo volverá al ring en un país en guerra… y ya hay fecha

Cris ha representado a México en seis Juegos Paralímpicos desde Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. A ellos se suman múltiples Campeonatos Mundiales y Juegos Parapanamericanos. En total, ha acumulado más de 100 medallas internacionales, además de récords americanos que llevan su nombre. Pero el deporte adaptado, incluso para un campeón, cuesta.

En mayo de 2026, Cris tiene la oportunidad de competir en las World Para Swimming Series en Berlín, Alemania, en una de las albercas más rápidas del mundo. La cita es del 3 al 12 de mayo. Sin embargo, para llegar necesita cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y traslados.

Por eso, se ha abierto una colecta en GoFundMe, con la campaña “Ayuda a Cris Tronco a competir en Berlín 2026” con una meta de 30 mil pesos.

“Tu donativo se destinará directamente a cubrir los gastos de Cris durante la competencia en Berlín”, explican los organizadores de esta noble causa. El dinero servirá para hospedarlo en uno de los hoteles oficiales del evento, su alimentación completa y los traslados desde el aeropuerto hasta la sede. “El 100% del dinero recaudado va directo al atleta”.

En apenas cuatro días, 16 personas han donado más de 16 mil 500 pesos, superando la mitad de la meta. Falta aún, pero el ánimo crece. Cris Tronco ha nadado contra todo durante 25 años. Ahora, también nada contra el reloj de una colecta.