Multitudinario encuentro con los toreros protagonistas de la Goyesca del 2 de mayo

Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés encabezan la Corrida Goyesca del 2 de mayo en Las Ventas dentro de la Feria de la Comunidad de Madrid

MADRID.- Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés, protagonistas de la Corrida Goyesca del 2 de mayo, han estado presentes esta tarde en la Plaza de Toros de Las Ventas en un encuentro con los aficionados, presentado y moderado por el periodista Miguel Ángel Silva.

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El madrileño Uceda Leal afirmó que en esta plaza ha podido plasmar muchas veces sus sentimientos, pero que lo que uno tiene en la cabeza es casi inalcanzable. Sobre la cita de este próximo sábado, desea que sea una tarde en la que los tres puedan demostrar su estilo.

Por su parte, El Cid recordó la importancia de Madrid en su carrera, destacando su conexión con el público de Las Ventas y el valor de triunfar en una plaza tan exigente. Subrayó que fue el coso que le dio gran parte de su trayectoria y que alcanzar el triunfo allí es motivo de gran felicidad.

Finalmente, Javier Cortés expresó que poder hacer el paseíllo con dos figuras a las que admira es un sueño, y manifestó su deseo de vivir las sensaciones de torear en Las Ventas.

En el mismo acto se presentó el diseño del cartel de la tradicional Corrida Goyesca, obra de la artista Paloma Velarde, que rinde homenaje a José Miguel Arroyo ‘Joselito’, en el treinta aniversario de su histórica encerrona con seis toros en esta plaza.

Este evento sirve como antesala al compromiso que los tres toreros asumirán el próximo 2 de mayo, en la tradicional corrida por la festividad de la Comunidad de Madrid, donde además los aficionados podrán acceder al ruedo y disfrutar del desfile de carruajes goyescos.

LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Plaza de Toros de Las Ventas acogerá la Feria de la Comunidad de Madrid del 1 al 3 de mayo, con un total de tres festejos: una corrida de toros y dos novilladas con picadores.

El 1 de mayo se lidiarán novillos de distintas ganaderías madrileñas para los novilleros David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez.

El 2 de mayo se celebrará la Corrida Goyesca con Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés, con toros de El Pilar.

El 3 de mayo cerrará el ciclo una novillada con picadores con Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos, frente a reses de Couto de Fornilhos. Todos los festejos comenzarán a las 18:30 horas.