Mundial 1934: la Copa que Benito Mussolini se propuso ganar a cualquier precio

El Mundial de 1934 en Italia estuvo marcado por el éxito deportivo, la innovación táctica y las polémicas políticas y arbitrales bajo el régimen fascista

El mundo atravesaba la peor depresión económica de su historia, pero en el verano de 1934 la Italia fascista se obsesionó con celebrar la segunda Copa del Mundo de la FIFA. Y ganarla. El torneo llegaba con una rareza que nunca más se repetiría jamás, pues el país anfitrión tuvo que jugar Eliminatorias para clasificarse. Los italianos habían querido organizar el Mundial de 1930, pero cuando el honor recayó en Uruguay, se negaron a participar. Cuatro años después, fueron los charrúas quienes devolvieron el gesto y decidieron no viajar a Europa. La tensión política comenzaba a abrir grietas antes del primer silbatazo.

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El formato de eliminación directa con 16 equipos no dejaba margen para el error. Brasil y Argentina, por ejemplo, realizaron travesías marítimas extraordinariamente largas solo para disputar un único partido en suelo europeo. La ventaja de jugar en casa, que ya había sido determinante para Uruguay en 1930, Italia la llevó a un nivel completamente distinto. No solo replicaron el intenso campamento de entrenamiento de los sudamericanos, sino que el dictador fascista Benito Mussolini convirtió el torneo en una herramienta de propaganda sin precedentes.

El entrenador Vittorio Pozzo confesaría más tarde que Il Duce le había pedido personalmente que seleccionara únicamente a miembros del Partido Fascista para la selección nacional. Los jugadores, por su parte, siempre insistieron en que solo les interesaba el fútbol, pero la sombra del régimen era alargada y difícil de eludir.

Pozzo era todo lo contrario al discreto Alberto Suppici, el entrenador uruguayo campeón en 1930. Autoritario, en su cuarta etapa al frente de la selección, Pozzo era un estratega brillante que atribuía parte de su conocimiento a los años que había pasado mientras estudiaba en el norte de Inglaterra a principios de siglo, donde quedó fascinado por el Manchester United. Su carrera como jugador fue modesta y compaginó su trabajo en el Torino con su empleo en la fábrica de neumáticos Pirelli. La muerte de su esposa lo llevó a regresar a los banquillos cuando parecía que se había retirado.

Popular entre los periodistas porque él mismo ejercía como tal antes, durante e incluso después de su etapa como seleccionador, Pozzo construyó una trayectoria impecable. Sigue siendo el único entrenador en ganar dos Copas del Mundo y el único en triunfar tanto en el Mundial como en los Juegos Olímpicos. Se le atribuye en parte la invención de la formación método, una modificación del clásico 2-3-5 hacia un sistema más defensivo.

Los jugadores más abiertos en el mediocampo se convertían en algo parecido a los laterales modernos, y los delanteros interiores se replegaban. Lo que entonces se veía como una variante del 2-3-5, hoy se reconocería como un 4-3-3. El rol del defensa central, antes considerado ofensivo, cambió para siempre. Gracias a las modificaciones en la regla del fuera de juego, los equipos se volvieron más cautelosos y Pozzo entendió que ese hombre debía retroceder y marcar al delantero centro rival. Luis Monti ejecutó esa tarea a la perfección, sobre todo cuando neutralizó al austriaco Matthias Sindelar, quizás el mejor jugador del torneo, en la semifinal.

Foto: Tomada de video

El equipo de los extranjeros y el genio de Meazza

Italia anotó siete goles en su aplastante victoria sobre Estados Unidos en la primera ronda, pero en los siguientes 420 minutos del torneo solo marcó cinco, una cifra baja para una época en la que los partidos solían tener muchas anotaciones. Era un equipo basado en la solidez, la cautela y la fuerza física, que dependía de destellos individuales en ataque. Esa pauta marcaría a los equipos italianos del futuro.

El defensa central Luis Monti había jugado la final del Mundial de 1930 con Argentina. Su actuación en Uruguay lo llevó a ser fichado por la Juventus y, como poseía la ciudadanía italiana, despertó el interés de Pozzo. La FIFA aún no había restringido los cambios de selección, por lo que Monti sigue siendo el único jugador en disputar dos finales del Mundo con dos países distintos.

Otros dos titulares en la final tampoco eran italianos de nacimiento: el extremo izquierdo Raimundo Orsi y el extremo derecho Enrique Guaita, ambos argentinos con ascendencia italiana, jugaron para su país natal antes de cambiar de camiseta tras fichar por clubes italianos. Cuando le preguntaron por estas nacionalizaciones, Pozzo sentenció que “si pueden morir por Italia, pueden jugar para Italia”, en referencia a su elegibilidad para el ejército. Los jugadores, sin embargo, mostrarían después mucho menos entusiasmo por aquella causa.

Argentina, temerosa de perder más futbolistas, envió un equipo de reserva al Mundial. Ninguno de los finalistas de 1930 estuvo presente, salvo, claro está, Monti. El estadio de Milán conocido como San Siro se llama en realidad Giuseppe Meazza, en honor al delantero del Inter que fue la gran atracción italiana en este torneo. Originalmente defensa, se reconvirtió en delantero y luego en extremo interior.

Su récord goleador es uno de los mejores de la historia italiana, pero era tanto regateador y creador de juego como anotador. Meazza participó en los cinco partidos, anotó el séptimo gol ante Estados Unidos y marcó el tanto de la victoria en el desempate de cuartos de final contra España. Genio de talento natural, poco interesado en entrenar o defender, y más aficionado a los cigarrillos, fue la primera superestrella auténtica de Italia.

En la final, a pesar de estar lesionado, Meazza tuvo libertad porque Checoslovaquia lo consideró tan mal que no valía la pena marcarlo, y dio el pase decisivo para el gol del triunfo.

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La final del Mundial 1934, la suerte y el gol que nadie pudo repetir

La victoria por 2-1 contra Checoslovaquia en el Estadio Olímpico de Roma se recuerda tanto por la euforia popular como por el éxito propagandístico del régimen. Checoslovaquia desplegó mejor su fútbol y se adelantó a falta de diecinueve minutos por medio de Antonin Puc. Pudo sentenciar antes, con una oportunidad fallada por Jiri Sobotka y un disparo de Frantisek Svoboda que se estrelló en el poste. Llegó entonces la oleada italiana.

El extremo Orsi empató a nueve minutos del final con un gol que pasaría a la historia: regateó hacia adentro, amagó con la izquierda y remató con el exterior de la derecha, engañando a todos, incluido el portero checo Frantisek Planicka. Los periodistas consideraron que fue pura casualidad. Un furioso Orsi les apostó que podía repetirlo. Al día siguiente, ante las cámaras, tuvo veinte intentos y falló todos.

En la prórroga, el delantero centro del Bologna, Angelo Schiavio, recibió un pase de Guaita y definió a pesar de cojear por una lesión. Estaba tan exhausto que se desplomó en el suelo después. Una de las tácticas clave de Pozzo durante todo el torneo fue hacer que Schiavio y Guaita intercambiaran posiciones constantemente. El resultado final pareció darles la razón. Italia no solo levantó el trofeo de la Copa del Mundo, sino también la Copa del Duce y una fotografía autografiada por el propio Mussolini.

Las sombras que nunca se disiparon

Dejando de lado la ausencia del campeón Uruguay y de Inglaterra —posiblemente el mejor equipo del mundo en ese momento (que seis meses después derrotaría a Italia en la infame Batalla de Highbury)—, es difícil asegurar que Italia fuera el mejor equipo del torneo. Las irregularidades comenzaron antes incluso de la competición. En la eliminatoria a doble partido contra Grecia, Italia ganó la ida 4-0.

Antes de la vuelta en Atenas, Grecia se retiró repentinamente. La versión oficial de la FIFA dice que fue por desaliento tras la dura derrota, pero sesenta años después surgieron acusaciones más turbias. En 1995, el periódico italiano La Repubblica publicó que la Federación Italiana había presionado económicamente a la Federación Griega de Fútbol, que atravesaba graves problemas. Se les habría compensado comprando una casa en Atenas valorada en 400 mil dólares actuales para que fuera su sede. Testimonios de entonces aseguraron que, además, varias figuras clave y jugadores griegos fueron pagados por su silencio.

Durante el torneo, los arbitrajes favorecieron constantemente a los anfitriones. En cuartos de final contra España, Italia empleó una táctica brutal para lesionar a jugadores rivales, en particular al portero Ricardo Zamora, considerado entonces el mejor del mundo. El gol del empate 1-1 probablemente fue ilegal incluso para los estándares de la época.

En el desempate del día siguiente, España tuvo que hacer siete cambios y perdió 1-0 en un partido en el que se anularon dos goles españoles por fuera de juego, uno de ellos al parecer con una decisión catastrófica. El periódico francés L’Auto, antecesor de L’Équipe, escribió que el árbitro suizo parecía constantemente el duodécimo jugador de Italia. Ese árbitro fue suspendido de por vida tanto por la FIFA como por la Federación Suiza.

En semifinales contra Austria, la victoria por 1-0 no dependió tanto de decisiones arbitrales polémicas, sino de un terreno de juego en pésimo estado que impidió a los austriacos, conocidos por su juego de pases, desplegar su mejor fútbol. Italia tuvo además la suerte de que Karl Zischek fallara una ocasión clarísima al final.

“El torneo dejó un sabor amargo fuera de Italia”, escribió el historiador Ian Morrison. Había pocas dudas de que Italia había ganado porque era el país anfitrión, y el fanatismo local había intimidado a los árbitros. Podemos estar seguros de que Pozzo fue un entrenador legendario y Meazza un delantero de talla mundial. Pero el éxito de Italia fue, en el mejor de los casos, dudoso.

Aun así, tendrían la oportunidad de demostrar su superioridad cuatro años después, en Francia. Mientras tanto, en la calle Filis de Atenas, un edificio que hoy forma parte del barrio rojo de la ciudad guarda los ecos de una historia que nunca se terminó de aclarar del todo.