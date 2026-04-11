Mundial 1938: Italia, primer bicampeón en una Copa manchada por la Segunda Guerra

A diferencia de los Mundiales posteriores, grabados en la memoria colectiva, la edición de 1938 quedó prácticamente en el olvido, opacada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el largo silencio que le siguió

De todas las Copas del Mundo que se han disputado, la de 1938 es quizás la que menos espacio ocupa en la memoria colectiva. La primera edición en 1930 es recordada por su carácter inaugural. La de 1934 suele mencionarse por la sombra de Benito Mussolini. Los Mundiales posteriores fueron televisados masivamente y sus jugadas más brillantes se han repetido hasta el cansancio. Sin embargo, más allá de ser el último torneo antes de 12 años de silencio impuestos por la Segunda Guerra Mundial, poco se recuerda del torneo eclipsado por el conflicto bélico.

LEE ADEMÁS: Uruguay 1930: el recuerdo del primer Mundial de futbol

Francia fue la anfitriona, en parte como reconocimiento a su papel fundamental en la creación del torneo. Sin embargo, las naciones sudamericanas creían que les correspondía organizar la Copa del Mundo, por lo que ni la primera campeona Uruguay ni Argentina participaron. España también estuvo ausente debido a la Guerra Civil. Austria se había clasificado, pero luego el país fue anexionado por Adolf Hitler y, por lo tanto, se vieron obligados a retirarse, y algunos de sus jugadores fueron enviados a representar a Alemania.

Esto dejó un cupo libre en el torneo, y aunque la FIFA suplicó a Inglaterra que ocupara el decimosexto y último boleto, los creadores del futbol como se conoce, continuaron sin participar, dejando solo 15 equipos en un torneo de eliminación directa donde Suecia quedó exenta de la primera ronda.

Italia, la polémica bicampeona que llegó con dudas y una racha invicta

Italia era, por supuesto, la campeona defensora. Pero había un escepticismo generalizado sobre la legitimidad de su victoria cuatro años antes, y triunfar fuera de casa se presentaba mucho más difícil. Aun así, los italianos no habían perdido desde noviembre de 1935, una racha que también incluyó la conquista del título olímpico en 1936. Eran el equipo a batir. Vittorio Pozzo seguía en el equipo desde cuatro años antes, y motivó a los suyos antes de este torneo al asegurar que eran mejores que la versión de 1934.

Pozzo seguía siendo considerado un excelente estratega y también un gran motivador. De hecho, cuenta la leyenda que antes de la semifinal contra Brasil, se enteró de que los sudamericanos habían reservado el único avión de Marsella a París para la final, así que visitó su centro de entrenamiento y los analizó de pies a cabeza, al grado que tuvo el antídoto correcto para derrotar al grupo de amazónicos que se hacían ya con boleto en mano para la final.

Todavía circulaban rumores de que el dictador Benito Mussolini se inmiscuía en los asuntos de Pozzo. Además de ordenar al equipo que hiciera el saludo fascista antes de los partidos, también insistió en que Italia jugara con camisetas negras cuando los anfitriones vistieron de azul para su encuentro de cuartos de final.

Lo más extraño es que Mussolini insistió inicialmente en que Pozzo alineara al veterano Eraldo Monzeglio, de gran movilidad, en lugar del prometedor defensa del Udinese, Alfredo Foni. No se trataba de una decisión táctica, sino simplemente de la estrecha relación que Monzeglio mantenía con Mussolini, ya que ejercía como entrenador personal de fútbol y tenis para los hijos del dictador. Tras la intervención del presidente de la Federación Italiana de Fútbol después del desempeño de Monzeglio contra Noruega en el partido inaugural, Pozzo pudo elegir el equipo que quisiera para el resto del torneo y optó por Foni.

Silvio Piola, el delantero que marcó una era con 274 goles

Resulta difícil encontrar pruebas de que la formación de Italia hubiera cambiado sustancialmente desde su victoria cuatro años antes. Pero se trataba de un equipo más técnico, basado en pases sustancialmente más precisos y combinaciones inteligentes en el último tercio del campo. El equipo también era más italiano, aunque con Michele Andreolo, que había sido la estrella en la victoria de Uruguay en la Copa América de 1935, contaban con otro sudamericano en el crucial puesto de defensa central que cuatro años antes había desempeñado el argentino Luis Monti.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 1934: la Copa que Benito Mussolini se propuso ganar a cualquier precio

Sin embargo, esta vez los extremos eran italianos. Amedeo Biavati, por la derecha, era una fuente constante de centros desde ese flanco, mientras que Gino Colaussi jugaba por la izquierda y representaba una mayor amenaza goleadora. Marcó un gol en cuartos de final y otro en semifinales, y dos en la final, por lo que su decisión de posponer su boda para poder participar estuvo más que justificada.

La estrella de cuatro años antes, Giuseppe Meazza, seguía como la mente maestra del mediocampo, pero ahora jugaba en un segundo plano. Silvio Piola debutó un año después del éxito de Italia en 1934, y ganó el premio Capocannoniere como máximo goleador de la Serie A cuando su equipo, la Lazio, se alzó con el título de liga en la temporada 1936-37.

Piola era un delantero centro completo en toda regla, famoso por sus hazañas goleadoras, pero también considerado lo suficientemente técnico y generoso como para haber jugado en el centro del campo, y era excelente para animar a sus compañeros atacantes a superarlo, variando su posición y realizando pases inteligentes hacia adelante.

Marcó cinco goles en este torneo, casi todos ellos cruciales, incluido el gol de la victoria en la prórroga en el partido inaugural contra Noruega con un remate a bocajarro tras un rebote, y el segundo y el tercero en la derrota por 3-1 ante Francia en cuartos de final después de que los anfitriones hubieran empatado el partido 1-1. Ambos fueron anotaciones clásicas de delantero centro tras servicios desde la banda derecha de Biavati.

Casi 100 años después, Piola sigue siendo el máximo goleador histórico de la Serie A con 274 goles, 24 más que el legendario Francesco Totti. Este logro es especialmente impresionante si se tiene en cuenta que perdió tres temporadas debido a la guerra y pasó otra en la Serie B a mitad de su carrera.

La final, la polémica de Brasil y un bicampeonato con sabor agridulce

Italia derrotó a Hungría por 4-2 en un partido que quizás no fue tan emocionante como sugiere el marcador. Algunos informes señalan la falta de ritmo en el juego, en parte debido a la tendencia de la Azzurra a replegarse y jugar principalmente al contraataque, lo cual no era una estrategia típica en la década de 1930. Pero no cabe duda de la efectividad de esa estrategia en esta final.

Se trató de la primera final de la Copa del Mundo en la que se dispone de imágenes de televisión decentes y comprensibles de los momentos clave, y está claro que Piola fue la estrella. Marcó dos goles, pero también propició el primer tanto del extremo izquierdo Colaussi con un centro profundo desde la derecha, que remató de volea con precisión.

Hungría empató poco después con un gol similar del extremo Pal Titkos. Pero Piola puso a Italia 2-1 arriba y luego Colaussi marcó su segundo, esta vez desmarcándose y definiendo con inteligencia, para poner el 3-1 en el marcador. Tras el descanso, Gyorgy Sarosi remató un centro desde la derecha para reducir la desventaja a la mitad, pero Italia repitió la jugada, con Biavati asistiendo a Piola por tercera vez en el torneo. Un contundente 4-2 e Italia retuvo la Copa del Mundo para erigirse como el primer bicampeón de la historia.

Aunque cabe mencionar que Italia tuvo la suerte de no enfrentarse a ninguno de los dos mejores delanteros de Brasil en la semifinal. El delantero centro titular de la canarinha era el legendario Leonidas, quien terminó como máximo goleador del torneo con siete tantos. Pero su partido de cuartos de final contra Checoslovaquia se decidió en un partido de desempate, que se disputó apenas dos días antes de su semifinal contra Italia.

Leonidas fue el único jugador que participó en ambos partidos contra la República Checa, a pesar de estar recuperándose de una lesión sufrida en el primer encuentro contra Polonia. Por lo tanto, fue excluido del equipo que se enfrentó a Italia, lo que provocó una fuerte reacción en su país, en medio de rumores de que Adhemar Pimenta simplemente le estaba dando descanso para la final.

Pero esa final nunca llegó para Brasil, por supuesto. Leonidas jugó y marcó en el partido por el tercer puesto, lo que ayudó a legitimar el rumor. Italia fue justa ganadora a pesar de los debates sobre si los mejores equipos del mundo estuvieron presentes, aunque tuvo mucha suerte en la primera ronda contra Noruega, cuando el rival estrelló el balón contra el poste tres veces.

La Azzurra derrotó contundentemente a la anfitriona Francia y a una buena selección de Brasil en su camino a la final, y luego venció a Hungría con comodidad y con gran estilo. Al retener el trofeo, Italia se había acostumbrado al éxito en la Copa del Mundo. Pero, curiosamente, no volverían a disputar un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo hasta 32 años después, cuando llegaron a la final en 1970.