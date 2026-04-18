Mundial 1966: cuando Inglaterra reinó en casa apoyado en la polémica

Inglaterra ganó su primer Mundial en 1966 bajo la dirección de Alf Ramsey, en un torneo polémico y marcado por el histórico triplete de Geoff Hurst y la figura de Bobby Charlton

Inglaterra había sentado las bases para la organización del fútbol pero nunca ha tenido éxito en la Copa del Mundo, hasta que la organizó. El equipo inglés no había participado en los tres primeros mundiales porque la Federación Inglesa de Fútbol se negaba a formar parte de la FIFA. Pero en sus cuatro intentos desde que decidió participar, solo había llegado dos veces a cuartos de final, y en las otras dos ocasiones había sido eliminada en la fase de grupos.

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En 1963, la FA celebró su centenario organizando un partido entre Inglaterra y un equipo del Resto del Mundo, una auténtica selección de los mejores futbolistas de todas las naciones. Inglaterra ganó 2-1. La columna vertebral formada por Gordon Banks, Bobby Moore y Bobby Charlton era, sin duda, una de las mejores del mundo en sus respectivas posiciones. Pero necesitaban jugar en casa para convertirse en campeones del mundo.

Al hacerse cargo de la selección inglesa en octubre de 1962, Alf Ramsey declaró que Inglaterra ganaría la Copa del Mundo. Fue una afirmación atrevida. Pero este era un entrenador que recientemente había logrado algo aún más improbable. En 1955, a los 35 años, se hizo cargo del Ipswich Town, en la tercera división. Dos años después, consiguió el ascenso a la segunda división. Cuatro años más tarde, ascendió a la Primera División. Y luego, sin dudarlo, ganó el título en su primer intento.

Ramsey fue un lateral inglés de carácter firme durante su carrera, incluso en el Mundial de 1950. También marcó el gol decisivo en la derrota más famosa de Inglaterra, el 6-3 contra Hungría en Wembley en 1953. Nunca gozó de una popularidad arrolladora entre la prensa ni la afición, pero tampoco lo buscó. Tras este éxito en el Mundial, permaneció al frente de la selección inglesa durante ocho años más, antes de ser destituido al no lograr la clasificación para el Mundial de 1974. Apenas se le vio después. En realidad, Ramsey solo tuvo dos grandes etapas como entrenador, al ganar la Primera División y, posteriormente, la Copa del Mundo.

Inglaterra y sus maravillas sin alas: un equipo sin extremos

Sorprendentemente, para un país que no se caracterizaba por un excesivo interés en las tácticas, Inglaterra fue única en el sentido de que su selección campeona del mundo tenía un apodo que describía su planteamiento táctico: las maravillas sin alas de Ramsey. Una muestra reveladora de este planteamiento es que, en la final, se pudo ver a los delanteros centro ingleses realizando saques de banda.

La idea de jugar sin extremos era casi impensable antes del Mundial de 1966. Los jugadores más adorados del fútbol inglés eran extremos; en la década anterior, habían alineado a Stanley Matthews y Tom Finney en el mismo equipo. Pero Ramsey fue moldeando un equipo cada vez más estrecho. La alineación titular final era difícil de definir en términos de sistema, pero los jugadores tenían características muy claras.

Moore era el defensa refinado y con buena técnica, mientras que Jack Charlton era más clásico. Nobby Stiles era un mediocampista defensivo combativo, y su presencia permitió que Martin Peters tuviera más libertad. Por la derecha, Alan Ball era una mezcla entre un jugador todoterreno y un extremo, y destacó por su gran energía. La delantera fue el tema más comentado, cuando Jimmy Greaves, el máximo goleador en la historia de la primera división inglesa, cayó fuera del XI inicial por lesión a mitad del torneo y nunca recuperó su puesto.

Hurst, que apenas había debutado a principios de año pero había marcado el gol de la victoria en cuartos de final contra Argentina, se mantuvo en el equipo. Para muchos, eso simbolizaba a Ramsey: un admirador de los trabajadores disciplinados más que de los individualistas talentosos.

Bobby Charlton y la noche en que el balón no quiso entrar

En definitiva, la verdadera estrella de Inglaterra era Bobby Charlton, jugador que ganó el Balón de Oro ese año y quedó segundo en los dos siguientes. Un centrocampista ofensivo arrollador que fue el máximo goleador histórico tanto del Manchester United como de Inglaterra hasta que Wayne Rooney lo superó. Fue la pieza clave del equipo de 1966. Y su mejor actuación con Inglaterra se produjo en la victoria de semifinales contra Portugal, donde deslumbró con sus pases y también marcó los dos goles en la victoria por 2-1.

La calidad de esa actuación provocó que su participación en la final fuera más discreta. El seleccionador de Alemania Occidental, Helmut Schön, temía tanto el gol de Charlton que le ordenó a Franz Beckenbauer, por entonces un talentoso centrocampista ofensivo, que lo marcara individualmente. En general, Beckenbauer lo consiguió, pero posiblemente a costa del ataque alemán.

La final fue un partido vibrante. Helmut Haller adelantó a Alemania Occidental antes de que Hurst rematara de cabeza un tiro libre de Moore. Peters parecía haber ganado el partido con una volea, pero entonces el defensa Wolfgang Weber marcó un gol fortuito para igualar en el penúltimo minuto. En la prórroga llegó el momento más famoso y polémico, cuando Hurst, tras girarse, estrelló el balón contra el larguero. Rebotó sobre la línea y salió. El gol fue concedido por el juez de línea Tofiq Bahramov, conocido en Inglaterra como el juez de línea ruso.

Sin entrar en un debate de 60 años, parece improbable que el balón haya cruzado la línea. El argumento habitual de Hurst es que debió haber sido gol porque el delantero inglés Hunt se giró para reclamar en lugar de rematar de cabeza el rebote. Acto seguido, con aficionados invadiendo el campo porque el árbitro había llevado el silbato a la boca sin pitar, Hurst recibió un pase largo y marcó el cuarto. Fue la segunda asistencia de Moore en la final y el triplete de Hurst, el único autor de un triplete en una final de la Copa del Mundo que terminó en el equipo ganador hasta que Kylian Mbappé lo lograra en 2022.

La tormenta diplomática y el sabor amargo de la victoria

El éxito de 1966 a veces se presenta retrospectivamente como lo peor que le pudo haber pasado al fútbol inglés, ya que los convenció de redoblar esfuerzos y centrarse en el juego físico por encima del talento. Pero no fue culpa de Ramsey; su tarea era ganar la Copa del Mundo, y lo logró. Sin embargo, el crítico más acérrimo de la organización del Mundial por parte de Inglaterra fue João Havelange, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, quien ocho años después sucedería a Rous al frente de la FIFA.

Tras la eliminación de su selección, declaró que los ingleses habían tomado el control del arbitraje y movilizado a la opinión pública contra los equipos sudamericanos. En Bolivia, el periódico Presencia publicó un artículo de opinión que era más un lamento que una celebración. “Hay cosas que no se pueden vender. A ningún precio. No entiendo ni de política ni de deporte, pero puedo entender, como millones de personas en todo el mundo, que Inglaterra ha vendido su reputación, ganada con tanto esfuerzo, de caballerosidad, de juego limpio y de rectitud, por un trofeo de fútbol”.

Gran Bretaña decidió no refutar formalmente las acusaciones y dejar que la tormenta se calmara sola. Como señaló un informe desde Roma, “el Mundial de Inglaterra ha proporcionado una prueba más, por si hiciera falta, de que una muy buena manera de dañar las relaciones internacionales es organizar una competición deportiva de gran envergadura”.