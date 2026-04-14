Mundial 2026 dejará derrama histórica de 26 mil mdp en CDMX: Canaco

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, señaló que “el Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México

A menos de dos meses de que inicie el Mundial de Futbol 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estima una derrama histórica de 26 mil 280 millones de pesos. También, considera la llegada de 1.1 millones de turistas y la generación de entre 70 mil y hasta 90 mil empleos en la capital del país.

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En este sentido, afirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 puede convertirse en un punto de inflexión para la economía de la capital.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, señaló que “el Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. No estamos hablando solo de futbol; estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo”.

De acuerdo con las estimaciones de la Canaco CDMX, el gasto promedio por turista que se espera es de 22 mil 500 pesos, “lo que anticipa una temporada de alta actividad económica para los sectores vinculados al turismo y al consumo”.

Se estima que los giros con mayor derrama económica estimada serán hospedaje con 10 mil 512 millones de pesos; entretenimiento con 4 mil 493 millones de pesos; comercio al por menor, 3 mil 915 millones de pesos; alimentos y bebidas, 3 mil 758 millones de pesos; transporte, 3 mil 600 millones de pesos.

El dirigente empresarial considera que la derrama será histórica, pero “el verdadero reto es que ese beneficio llegue a toda la ciudad: al hotel, al restaurante, al comercio de barrio, al mercado, al transportista y a la empresa familiar que todos los días sostienen la economía local, por lo que el comercio capitalino debe prepararse desde ahora“.

Advirtió que el éxito económico de este evento no será automático, sino que dependerá directamente del nivel de preparación del sector empresarial.

En ese sentido, enfatizó que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad histórica que deben aprovechar con visión y estrategia, al tiempo que se fortalece el consumo de productos y servicios nacionales bajo el mensaje: “Lo hecho en México siempre gana”.