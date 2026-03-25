A tan solo 79 días del inicio del Mundial 2026, la emoción comienza a crecer entre millones de aficionados en México. Sin embargo, no todos podrán vivir la experiencia desde las tribunas del Estadio Azteca, Estadio BBVA o Estadio Akron.
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Boletos fuera del alcance de muchos
El alto costo de las entradas ha generado debate entre los aficionados, provocando que una gran parte decida seguir los partidos desde casa en lugar de asistir a los estadios.
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Los partidos más importantes del futbol ya tienen su destino, y es vivirlos en mis cines. ¿Qué partido te emociona más por vivir? pic.twitter.com/nUN2vNQjWt— Cinépolis (@Cinepolis) March 25, 2026
Cinépolis entra al juego mundialista
Ante este panorama, la cadena Cinépolis anunció una alternativa atractiva: la transmisión de partidos del Mundial en sus salas de cine, ofreciendo una experiencia distinta para los seguidores del futbol.
A través de redes sociales, la empresa invitó a los aficionados a vivir los encuentros en sus complejos, destacando que los partidos más importantes podrán disfrutarse en pantalla grande, con una experiencia inmersiva.
Cartelera de partidos del Mundial 2026 en Cinépolis
- México vs Sudáfrica – 11 de junio | 13:00 horas
- Estados Unidos vs Paraguay – 12 de junio | 19:00 horas
- Brasil vs Marruecos – 13 de junio | 16:00 horas
- Países Bajos vs Japón – 14 de junio | 14:00 horas
- Argentina vs Argelia – 16 de junio | 19:00 horas
- Inglaterra vs Croacia – 17 de junio | 14:00 horas
- México vs Corea del Sur – 18 de junio | 19:00 horas
- Brasil vs Haití – 19 de junio | 19:00 horas
- Países Bajos vs Ganador del repechaje – 20 de junio | 11:00 horas
- España vs Arabia Saudita – 21 de junio | 10:00 horas
- Noruega vs Senegal – 22 de junio | 18:00 horas
- Colombia vs Ganador del repechaje – 23 de junio | 20:00 horas
- Ganador del repechaje vs México – 24 de junio | 19:00 horas
- Ecuador vs Alemania – 25 de junio | 14:00 horas
- Uruguay vs España – 26 de junio | 18:00 horas
- Panamá vs Inglaterra – 27 de junio | 15:00 horas
- Colombia vs Portugal – 27 de junio | 17:30 horas
Con esta iniciativa, Cinépolis busca ofrecer una opción accesible para quienes no asistirán a los estadios, permitiéndoles vivir la pasión del Mundial 2026 en un ambiente colectivo, con la emoción de cada jugada en pantalla gigante.