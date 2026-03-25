Consulta todos los partidos del Mundial 2026 que podrás ver en el cine: fechas, horarios y países confirmados para disfrutar la Copa del Mundo

A tan solo 79 días del inicio del Mundial 2026, la emoción comienza a crecer entre millones de aficionados en México. Sin embargo, no todos podrán vivir la experiencia desde las tribunas del Estadio Azteca, Estadio BBVA o Estadio Akron.

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Boletos fuera del alcance de muchos

El alto costo de las entradas ha generado debate entre los aficionados, provocando que una gran parte decida seguir los partidos desde casa en lugar de asistir a los estadios.

Los partidos más importantes del futbol ya tienen su destino, y es vivirlos en mis cines. ¿Qué partido te emociona más por vivir? pic.twitter.com/nUN2vNQjWt — Cinépolis (@Cinepolis) March 25, 2026

Cinépolis entra al juego mundialista

Ante este panorama, la cadena Cinépolis anunció una alternativa atractiva: la transmisión de partidos del Mundial en sus salas de cine, ofreciendo una experiencia distinta para los seguidores del futbol.

A través de redes sociales, la empresa invitó a los aficionados a vivir los encuentros en sus complejos, destacando que los partidos más importantes podrán disfrutarse en pantalla grande, con una experiencia inmersiva.

Cartelera de partidos del Mundial 2026 en Cinépolis

México vs Sudáfrica – 11 de junio | 13:00 horas

– 11 de junio | 13:00 horas Estados Unidos vs Paraguay – 12 de junio | 19:00 horas

– 12 de junio | 19:00 horas Brasil vs Marruecos – 13 de junio | 16:00 horas

– 13 de junio | 16:00 horas Países Bajos vs Japón – 14 de junio | 14:00 horas

– 14 de junio | 14:00 horas Argentina vs Argelia – 16 de junio | 19:00 horas

– 16 de junio | 19:00 horas Inglaterra vs Croacia – 17 de junio | 14:00 horas

– 17 de junio | 14:00 horas México vs Corea del Sur – 18 de junio | 19:00 horas

– 18 de junio | 19:00 horas Brasil vs Haití – 19 de junio | 19:00 horas

– 19 de junio | 19:00 horas Países Bajos vs Ganador del repechaje – 20 de junio | 11:00 horas

– 20 de junio | 11:00 horas España vs Arabia Saudita – 21 de junio | 10:00 horas

– 21 de junio | 10:00 horas Noruega vs Senegal – 22 de junio | 18:00 horas

– 22 de junio | 18:00 horas Colombia vs Ganador del repechaje – 23 de junio | 20:00 horas

– 23 de junio | 20:00 horas Ganador del repechaje vs México – 24 de junio | 19:00 horas

– 24 de junio | 19:00 horas Ecuador vs Alemania – 25 de junio | 14:00 horas

– 25 de junio | 14:00 horas Uruguay vs España – 26 de junio | 18:00 horas

– 26 de junio | 18:00 horas Panamá vs Inglaterra – 27 de junio | 15:00 horas

– 27 de junio | 15:00 horas Colombia vs Portugal – 27 de junio | 17:30 horas

Con esta iniciativa, Cinépolis busca ofrecer una opción accesible para quienes no asistirán a los estadios, permitiéndoles vivir la pasión del Mundial 2026 en un ambiente colectivo, con la emoción de cada jugada en pantalla gigante.