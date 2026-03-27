Mundial de fútbol impulsará de manera moderada la actividad económica en 2026: Banorte

Pero la economía no crecerá más de 1.8% en este año y la inflación se ubicará en 4.4%

El mundial de Fútbol 2026, que iniciará el próximo 11 de junio en México, podría dar un impulso “moderado, pero tangible” a la actividad económica de México al agregar entre 42 a 62 puntos base (pb), esto es, 0.42 a 0.62%, adicionales al crecimiento anual del PIB de este año en términos reales.

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Así lo estima el área de Análisis Económico de Banorte, al observar que dicho efecto ya se encuentra incorporado en su pronóstico de crecimiento de 1.8% para este año.

Considera que son tres sectores los que, principalmente, se verán beneficiados como consecuencia del evento: inversión, consumo y turismo.

En el renglón de inversión, se espera que su contribución sea de 15pb a 25pb –de los 42pb a 62pb totales-; efecto que estaría concentrado en las tres sedes mundialistas mexicanas, esto es, CDMX, Guadalajara y Monterrey.

De ahí que, en este rubro, los analistas de Banorte están tomando en cuenta múltiples obras que se han desarrollado este año y que incluyen desde la remodelación o actualización en los tres estadios, hasta trabajos de conectividad y movilidad en cada ciudad y que se extienden también a otros puntos del país.

Así, en la CDMX están el Estadio Banorte; la remodelación integral de la T1 y T2 del Aeropuerto Internacional; intervención de dos puentes vehiculares del Circuito Estadio Azteca y otras vialidades cercanas; mejoras al tren ligero y expansión de rutas de camiones; la ciclovía y Parque Elevado Tlalpan, así como corredores seguros en vialidades estratégicas.

Mientras que en la capital de Jalisco están el estadio Guadalajara; la remodelación y expansión de la T1 y T2; la rehabilitación de la carretera a Chapala (entre el aeropuerto y el Periférico), así como la Avenida México; el desarrollo de la Línea 4 y 5 de la Red de Transporte Masivo, además de obras de remodelación en el Centro Histórico y la glorieta de La Minerva.

Por lo que toca a la infraestructura que se desarrolla en Monterrey, Nuevo León, están el Estadio Monterrey; la ampliación y remodelación de la Terminal A de la terminal aérea, así como cambio de equipos de seguridad; la rehabilitación Avenida Miguel Alemán, infraestructura alrededor de la Central de Autobuses.

También están el desarrollo de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey, incorporación de 4 mil camiones sustentables; el Parque del Agua, Plaza Estadio y renovación del Parque Fundidora.

El análisis, que forma parte de una serie de documentos relacionados con los efectos del Mundial de Fútbol, a celebrarse a partir del 11 de junio próximo, considera además el efecto combinado del consumo privado y el turismo, que explican entre 27pb a 37pb que restan del total de 42 a 62 pb considerados de manera inicial.

“Es importante mencionar que estamos considerando un impacto en la movilidad que no solamente incluye a turistas extranjeros, sino también a muchos mexicanos que se desplazarán a las distintas sedes –no solo limitándose a los partidos-. También contemplamos una serie de actividades en torno a la fiesta mundialista, tanto de índole público (fan fests, celebraciones), como privado (asistencia a restaurantes, reuniones con familia y amigos)”.

En este tenor, en el análisis se considera que la celebración del evento tendrá afectaciones en diversas categorías de la inflación.

La gran mayoría serán transitorias e impactarían a bienes como los alimentos procesados –principalmente a través de botanas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas–, otras mercancías –celulares, televisiones y artículos deportivos– y servicios turísticos –tarifas aéreas y hoteles– debido a un choque positivo a la demanda por el evento.

Sin embargo, “también creemos que se materializarán distorsiones no transitorias, específicamente en rubros como restaurantes y similares, donde los aumentos en precios antes o durante el mundial no se revertirán por completo tras su conclusión”.

De esta forma, Banorte pronostica que la inflación finalizará el año en 4.4%; y la trayectoria contempla una aceleración principalmente entre los meses de junio y julio debido al evento.