Mundialitos de Conade movilizan a más de 600 mil estudiantes

El programa de torneos impulsado por la Conade como parte del legado deportivo rumbo al Mundial 2026 reúne a cientos de miles de estudiantes en escuelas y comunidades del país.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, informó que el programa de torneos conocido como “Mundialitos” avanza con una amplia participación de niñas, niños y jóvenes en todo el país, como parte de una estrategia vinculada al legado social del Mundial de futbol de 2026 y al fortalecimiento del deporte escolar, en cuyos torneos han participado más de 600 mil estudiantes.

Durante la presentación del avance de los torneos, el funcionario explicó que el proyecto busca ir más allá de la competencia deportiva, al promover la práctica del deporte como una política pública que incida en la formación de nuevas generaciones, impulse la salud y fortalezca la disciplina entre la población estudiantil.

Detalló que uno de los ejes principales es la Copa Conade, orientada al desarrollo del alto rendimiento, que registró una participación inicial de 53 mil 273 niñas y niños agrupados en dos mil 664 equipos distribuidos en distintas entidades del país.

Tras las primeras etapas municipales y regionales de eliminación, 14 mil 537 deportistas continúan en la fase estatal del torneo, lo que representa mil 53 equipos que siguen en competencia con el objetivo de avanzar hacia las siguientes rondas del campeonato nacional.

Rommel Pacheco destacó que la continuidad de estos equipos refleja el involucramiento de gobiernos estatales y de los institutos del deporte, cuyas estructuras locales han respaldado la organización de las competencias y la logística necesaria para sostener el desarrollo de los torneos en todo el territorio.

El segundo componente del programa corresponde a la Copa Escolar, una iniciativa centrada en el ámbito educativo que busca incorporar el deporte en las escuelas como parte del derecho de las niñas, niños y adolescentes a la actividad física.

Según los datos presentados por la Conade, esta competencia alcanzó una participación de 602 mil 53 estudiantes de primaria y secundaria en todo el país, integrados en 60 mil 206 equipos que comenzaron sus enfrentamientos desde la fase intramuros en los propios planteles educativos.

En esta modalidad, los partidos iniciales enfrentaron a grupos dentro de las escuelas, como salones o grados distintos, y posteriormente avanzaron a etapas de mayor alcance en los niveles municipal y estatal.

Actualmente, nueve mil 150 estudiantes permanecen en la fase estatal de la Copa Escolar, donde representan a sus centros educativos y a sus comunidades dentro de la estructura competitiva que continuará hacia las siguientes etapas del programa.

El titular de la Conade subrayó que el crecimiento de la participación confirma el impacto del deporte como política pública, especialmente cuando se integra al sistema educativo y existe coordinación entre instituciones deportivas y autoridades educativas.