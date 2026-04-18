Murillo Karam hospitalizado: qué se sabe de su salud y situación legal en 2026

El exprocurador Jesús Murillo Karam permanece hospitalizado en estado delicado tras sufrir un derrame cerebral durante su prisión domiciliaria.

El exfuncionario federal, Jesús Murillo Karam, continúa internado en el Hospital Ángeles Pedregal luego de sufrir un evento vascular cerebral que lo mantiene en condición crítica y bajo observación médica constante.

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De acuerdo con reportes recientes, los especialistas le han realizado estudios clínicos exhaustivos, sin que hasta ahora exista una evolución favorable clara. El pronóstico permanece reservado, lo que ha generado preocupación tanto en su entorno familiar como legal.

Un historial médico que agrava su condición

La salud del exprocurador ya era considerada frágil desde su detención en 2022. Entre los padecimientos que enfrenta destacan:

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Hipertensión arterial

Antecedente de endarterectomía carotídea (cirugía vascular cerebral)

Estos factores incrementan el riesgo ante un derrame cerebral, complicando su recuperación y reduciendo las posibilidades de una evolución rápida.

Peritajes previos han señalado que Murillo Karam presenta deterioro cognitivo progresivo, con indicios de enfermedades como demencia y Alzheimer.

Este diagnóstico ha sido utilizado por su defensa para solicitar medidas menos restrictivas, argumentando que requiere atención médica especializada permanente.

Actualmente, una de las principales interrogantes es si el exfuncionario tiene la capacidad mental para continuar enfrentando su juicio, o si el proceso podría suspenderse por razones de salud.

Caso Ayotzinapa: proceso legal sigue en curso

A pesar de su condición médica, las investigaciones relacionadas con el Caso Ayotzinapa continúan activas en tribunales federales.

La Fiscalía General de la República mantiene acusaciones por:

Tortura

Desaparición forzada

Delitos contra la administración de justicia

Incluso, se ha solicitado una pena acumulada de hasta 82 años de prisión.

Aunque desde 2024 se le concedió la prisión domiciliaria, un tribunal federal le negó recientemente la libertad provisional al considerar que persiste riesgo de fuga.

Por ahora, el exprocurador permanece bajo custodia policial dentro del hospital, mientras se define: