Murió Felipe Staiti, el último fundador de Enanitos Verdes, a los 64 años

Felipe Staiti murió a los 64 años en Mendoza, después de meses marcados por un cuadro de salud delicado. Con su muerte se apaga una de las guitarras que sostuvo desde 1979 la identidad del grupo.

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, murió este lunes en el Hospital Italiano de Mendoza, donde permanecía internado por complicaciones de salud. Tenía 64 años y era, desde la muerte de Marciano Cantero en 2022, el único miembro fundador activo del grupo.

El músico mendocino arrastraba un deterioro físico desde finales de 2024. Una infección bacteriana contraída en México, sumada a su condición de celíaco, le provocó una crisis severa de deshidratación, pérdida de peso y afectaciones musculares que obligaron a cancelar fechas en Chile, Colombia y Perú. El propio Staiti describió ese episodio como una “reseteada” física.

Su nombre quedó unido a la historia de Enanitos Verdes desde noviembre de 1979, cuando la banda nació en Mendoza junto con Marciano Cantero y Daniel Piccolo. A partir de ahí, el grupo construyó una trayectoria decisiva para el rock latino, con himnos como “La muralla verde” y, más tarde, “Lamento boliviano”.

La muerte de Staiti tiene un peso mayor porque llegó cuando todavía cargaba la tarea de mantener viva a la banda tras la pérdida de Cantero. En ese tránsito pasó de guitarrista histórico a voz principal, con la presión de sostener un repertorio que dejó de pertenecer solo al grupo y pasó a formar parte del cancionero popular latinoamericano.

En 1979, Enanitos Verdes surgió en Mendoza a partir de la unión de Felipe Staiti, Marciano Cantero y Daniel Piccolo. El grupo dio su primer salto en 1984 al ser reconocido como revelación en el Festival de La Falda, lo que impulsó su proyección nacional. Desde ese punto, la banda consolidó un estilo basado en melodía, guitarras limpias y letras directas que conectaron con el público joven de la región.