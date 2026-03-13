Murió papá de Raúl Jiménez a los 62 años, en Tepeji del Río

Raúl Jiménez Vega siempre acompañó a su hijo a lo largo de su carrera futbolística; hasta el momento su hijo no se ha pronunciado

Un día muy triste para el delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, y su familia. Su señor padre, Raúl Jiménez Vega, falleció este jueves a la edad de 62 años en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, de donde era oriundo.

El fallecimiento se dio a conocer a través de una esquela publicada en redes sociales de la Funeraria Profam, encargada de las exequias del padre del futbolista.

A su vez, se informó que se celebró una misa de cuerpo presente este jueves por la tarde en la Parroquia de San Francisco de Asis, en la localidad hidalguense mencionada.

Los restos del señor Jiménez Vega fueron sepultados en el Panteón de San Juan Oxtlapa, también ubicado en Tepeji del Río de Ocampo.

Hasta el momento, tanto el futbolista como sus hermanos y familiares, no se han pronunciado de manera pública sobre el fallecimiento de su papá. Sin embargo, se espera que esto suceda en próximas horas.

Se desconoce si Raúl Jiménez viajará a México para acompañar a su familia en este momento de tremenda dificultad, toda vez que el próximo domingo, Fulham juega contra Nottingham Forest por la Premier League.

Raúl Jiménez vendrá sí o sí a México, para la Fecha FIFA de marzo, donde el Tri se medirá a Portugal el 28 en la reinauguración del Estadio Azteca y luego el 31 ante Bélgica en Chicago.

Fue su más grande fan y siempre lo apoyó

El señor Jiménez Vega se caracterizó siempre por estar muy cerca de su hijo, sobre todo tanto en los momentos cúspide de su carrera, como también en los más complicados, como lo fue aquella fractura de cráneo que sufrió el futbolista en noviembre de 2020.

Solía también hablar frecuentemente de manera pública acerca de su hijo, cada vez que era buscado por los medios de comunicación, además de velar por los intereses de su vástago, en parte como su representante.