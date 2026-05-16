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¿Qué es el Acamoto y por qué causa conversación en redes sociales?

El evento biker mantiene concentraciones masivas en el puerto este fin de semana.

Foto: Cuartoscuro.
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Lo que inició hace más de tres décadas como una reunión informal de motociclistas en Acapulco terminó convirtiéndose en uno de los eventos más concurridos y polémicos del puerto.

Cada año, miles de bikers de distintos estados del país llegan al destino turístico para participar en exhibiciones, convivencias y recorridos sobre la Costera Miguel Alemán. Sin embargo, junto con la derrama económica también crecen las denuncias por desorden, accidentes, ruido e inseguridad.

Impacto económico y social del Acamoto en Acapulco

El encuentro nació en 1990 como una concentración entre aficionados a las motocicletas, pero con el paso del tiempo evolucionó en un evento masivo que mezcla fiestas, arrancones y concentraciones nocturnas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la zona Diamante y la Costera.

Mientras comerciantes y empresarios aseguran que el Acamoto representa ingresos millonarios para hoteles, restaurantes y negocios locales, muchos habitantes consideran que el evento rebasa la capacidad de control de las autoridades y genera afectaciones a la movilidad y seguridad.

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Foto: Cuartoscuro.

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Incidentes y medidas de seguridad en las ediciones recientes

En 2024, el evento dejó una derrama económica superior a los 200 millones de pesos. Sin embargo, también registró un saldo de ocho personas fallecidas, la mayoría en accidentes relacionados con motocicletas, además de 12 lesionados, 42 detenidos, 290 infracciones y 115 unidades enviadas al corralón.

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Para la edición 2026, las autoridades ya reportaron el asesinato a balazos de un hombre, a causa de una disputa entre asistentes. Hasta el momento suman ocho personas detenidas, 150 infracciones de tránsito y 30 motocicletas decomisadas.

Pese a los operativos de seguridad y vialidad implementados en el puerto, las concentraciones continúan durante este fin de semana.

Se prevén reuniones masivas en playas de la zona Diamante y recorridos nocturnos sobre la Costera Miguel Alemán, donde miles de motociclistas siguen llegando al puerto para participar en el encuentro biker más controvertido de México.

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