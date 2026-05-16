¿Qué es el Acamoto y por qué causa conversación en redes sociales?

Lo que inició hace más de tres décadas como una reunión informal de motociclistas en Acapulco terminó convirtiéndose en uno de los eventos más concurridos y polémicos del puerto.

Cada año, miles de bikers de distintos estados del país llegan al destino turístico para participar en exhibiciones, convivencias y recorridos sobre la Costera Miguel Alemán. Sin embargo, junto con la derrama económica también crecen las denuncias por desorden, accidentes, ruido e inseguridad.

Impacto económico y social del Acamoto en Acapulco

El encuentro nació en 1990 como una concentración entre aficionados a las motocicletas, pero con el paso del tiempo evolucionó en un evento masivo que mezcla fiestas, arrancones y concentraciones nocturnas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la zona Diamante y la Costera.

Mientras comerciantes y empresarios aseguran que el Acamoto representa ingresos millonarios para hoteles, restaurantes y negocios locales, muchos habitantes consideran que el evento rebasa la capacidad de control de las autoridades y genera afectaciones a la movilidad y seguridad.

Foto: Cuartoscuro. ❮ ❯

También te puede interesar: Van por reducción de delitos en motos.

Incidentes y medidas de seguridad en las ediciones recientes

En 2024, el evento dejó una derrama económica superior a los 200 millones de pesos. Sin embargo, también registró un saldo de ocho personas fallecidas, la mayoría en accidentes relacionados con motocicletas, además de 12 lesionados, 42 detenidos, 290 infracciones y 115 unidades enviadas al corralón.

Foto: Cuartoscuro. ❮ ❯

Para la edición 2026, las autoridades ya reportaron el asesinato a balazos de un hombre, a causa de una disputa entre asistentes. Hasta el momento suman ocho personas detenidas, 150 infracciones de tránsito y 30 motocicletas decomisadas.

Pese a los operativos de seguridad y vialidad implementados en el puerto, las concentraciones continúan durante este fin de semana.

Se prevén reuniones masivas en playas de la zona Diamante y recorridos nocturnos sobre la Costera Miguel Alemán, donde miles de motociclistas siguen llegando al puerto para participar en el encuentro biker más controvertido de México.