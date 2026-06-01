CNTE mantiene presión; Sheinbaum apuesta por el diálogo

Las negociaciones entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan en medio de las movilizaciones magisteriales en la Ciudad de México, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe disposición para alcanzar acuerdos y confió en que las mesas de trabajo permitan reducir la tensión en los próximos días.

La mandataria informó que las conversaciones siguen abiertas a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Explicó que hasta el día anterior la representación principal correspondía a la Sección 22 de Oaxaca y que durante la jornada se incorporarían docentes de otras entidades.

"Con diálogo vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender todo lo que piden, pero hay algunas que sí", afirmó.

Puntos clave del conflicto magisterial y propuestas oficiales

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo la reforma educativa y el sistema de ingreso, promoción y movilidad docente. Sheinbaum sostuvo que la reforma impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto perdió su carácter punitivo durante la administración anterior y recordó que ese cambio permitió la basificación de cerca de un millón de maestros.

También reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de sustituir el esquema actual de evaluación conocido como USICAMM. "Es muy importante lo que piensen los maestros", señaló al anunciar una consulta nacional al magisterio.

La presidenta explicó que los docentes han manifestado inconformidades con los mecanismos de asignación de plazas y movilidad laboral. También cuestionó la propuesta de regresar a esquemas donde sindicatos y autoridades definían conjuntamente el acceso a plazas, al advertir que en el pasado esos mecanismos estuvieron asociados a prácticas de corrupción y favoritismo.

El gobierno buscará que sean los propios maestros quienes definan qué cambios requieren los procesos de evaluación y promoción. Las movilizaciones ocurren mientras se acerca la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, programada dentro de menos de dos semanas.

Aunque persiste la presión de la CNTE y continúan las protestas en la capital del país, Sheinbaum dijo confiar en que las negociaciones encabezadas por Gobernación y Educación logren avances suficientes para evitar una escalada del conflicto.