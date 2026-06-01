Discurso de Sheinbaum no afecta revisión de T-MEC: CCE

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el gobierno de los Estados Unidos, de este domingo, no afectará la revisión que se lleva a cabo del Tratado comercial que se tiene con la Unión Americana, así como con Canadá, el T-MEC.

Sostuvo que tampoco los dichos o afirmaciones del presidente Donald Trump han afectado esta revisión prevista en el acuerdo.

"Esa es una parte política en donde cada país tiene esa responsabilidad de cuidar su soberanía y vemos que es algo que también ha hecho Estados Unidos cuando han pedido revisar las actividades de los consulados mexicanos para que no tengan injerencia en los procesos electorales en Estados Unidos", dijo.

"Pero eso es un tema separado de lo que es la relación comercial, la actividad que tenemos las empresas. Esto sigue adelante. USTR ha dicho que ninguna empresa americana han pedido que se salga del Tratado", aseveró durante la presentación del Radar de Impacto 2026, que evalúa el desempeño social, ambiental y de gobernanza de 96 empresas que cotizan en el mercado accionario mexicano.

Al dar un balance de lo que fue la reunión técnica entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la revisión del T-MEC, la semana pasada, Medina Mora aseguró que los empresarios también estuvieron en varias de las reuniones, toda vez que era una delegación de alrededor de 70 personas.

Detalles sobre los temas clave en la negociación del T-MEC

"Nos reunimos con congresistas, empresarios, digamos que el diálogo formal ha iniciado y ese no se detiene y estamos en las cinco mesas técnicas en donde el gobierno de México nos consulta, donde se arrastra el lápiz... El resultado de este encuentro es optimista, según lo que escuché de ambas partes", dijo el presidente de la cúpula empresarial.

Señaló que en esta ocasión se tocaron temas importantes para la revisión del T-MEC como las reglas de origen, en donde Estados Unidos pide que suba el contenido estadounidense, "pero a cambio de qué".

También se trabaja en las cadenas de suministro, "que ello no se dará de un día para otro" y rompe con la globalización para dar paso a la regionalización, reduciendo.las compras de insumos provenientes de Asia por lo que será necesario el desarrollo de proveedores locales, de lo que México fue exitoso en los 80s, y hay que ver en cuánto tiempo.

Pero para el próximo mes, en la Unión Americana se hablará de la estacionalidad, un tema fundamental para México en materia agrícola.

Recordó que habrá una segunda reunión el 17 y 18 de junio en Washington, así como el 20 de julio nuevamente en Ciudad de México.