Hallan sitio de exterminio y fosas clandestinas en Tamaulipas

El Colectivo Amor por los Desaparecidos localizó un presunto sitio de exterminio en Miguel Alemán, Tamaulipas, donde encontraron osamentas, fosas clandestinas, restos con señales de calcinación y decenas de prendas y objetos personales que podrían ayudar a identificar a víctimas de desaparición.

De acuerdo con el reporte difundido por el colectivo, en el lugar fueron encontrados restos óseos con exposición térmica, es decir, con señales de haber sido quemados, además al menos seis "cocinas" clandestinas que habrían sido utilizadas para calcinar cuerpos.

Durante las labores de rastreo también fueron localizadas siete osamentas completas y seis fosas clandestinas con restos humanos. A un costado de los puntos intervenidos había ropa, zapatos, pulseras y diversos artículos personales abandonados entre la maleza y la tierra removida.

Entre los objetos encontrados destacan playeras tipo polo, pantalones, sudaderas, shorts, botas y otros artículos que podrían convertirse en piezas clave para la identificación de personas desaparecidas. El colectivo documentó cada hallazgo con fotografías para facilitar el reconocimiento por parte de familiares.

Foto: Cuartoscuro. ❮ ❯

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Importancia de los objetos para la identificación

Uno de los descubrimientos que más impactó a las buscadoras ocurrió en una de las fosas, donde localizaron restos correspondientes a dos cuerpos junto a una pulsera verde de San Judas Tadeo y una placa vehicular de Tamaulipas colocada sobre un fémur.

Las integrantes del colectivo señalaron que este tipo de objetos pueden representar una esperanza para cientos de familias que llevan años buscando a sus seres queridos, por lo que hicieron un llamado público a revisar cuidadosamente las imágenes y descripciones de las prendas recuperadas.

Además, pidieron a quienes reconozcan algún objeto que acudan ante las autoridades correspondientes para iniciar confrontas genéticas y posibles procesos de identificación forense.

El hallazgo pone en evidencia la crisis de desapariciones y la presencia de sitios clandestinos utilizados para ocultar víctimas en distintas regiones de Tamaulipas, una entidad que durante años ha sido escenario de violencia vinculada al crimen organizado y búsquedas realizadas principalmente por familiares de desaparecidos.