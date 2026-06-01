Profeco va contra boleteras por reventa especulativa; analiza denuncia penal

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que mantiene procedimientos legales contra las plataformas de reventa de boletos Viagogo y StubHub, a las que acusa de incurrir en prácticas de venta especulativa al ofertar entradas para espectáculos incluso antes de que comiencen las preventas o las ventas oficiales.

Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Iván Escalante, explicó que ambas empresas ya fueron requeridas formalmente y enfrentan procesos por posibles incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Señaló que los plazos de respuesta vencerán durante junio.

Escalante indicó que la Profeco solicitó apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ubicar domicilios fiscales relacionados con estas plataformas, debido a que en uno de los casos no se contaba con información suficiente para avanzar en las diligencias.

Medidas y recomendaciones para consumidores y seguimiento a la reventa

Además, reveló que la dependencia analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, aunque evitó dar detalles debido a que los procedimientos continúan abiertos.

VIAGOGO Y STUBHUB.

El funcionario advirtió que estas plataformas forman parte del mercado secundario. Foto: Youtube @Gobierno de México

El funcionario advirtió que estas plataformas forman parte del mercado secundario de boletos y, en muchos casos, no ofrecen garantías suficientes para quienes adquieren entradas para conciertos, eventos deportivos o espectáculos masivos. Por ello, llamó a los consumidores a evitar compras en dichos sitios mientras concluyen las investigaciones.

Evaluación de plataformas de venta

La advertencia ocurre en medio del seguimiento que la Profeco mantiene sobre la venta de boletos para eventos de alta demanda. Como ejemplo, informó que durante la final entre los equipos Pumas UNAM y Cruz Azul se recibieron reportes de consumidores y se efectuó un monitoreo de las plataformas de venta. También destacó que autoridades capitalinas detuvieron a 66 personas por presunta reventa de boletos durante los partidos de la serie final.

Profeco también sostuvo conversaciones con empresas de venta oficial de boletos y con buscadores de internet para revisar la visibilidad que obtienen plataformas señaladas por presuntas irregularidades, debido a que suelen aparecer entre los primeros resultados patrocinados cuando los usuarios buscan conciertos o eventos deportivos.