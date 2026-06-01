Sheinbaum abre mañanera con balance de movilización nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió su conferencia matutina con la proyección de un video sobre las actividades encabezadas el día anterior en distintas regiones del país y agradeció la participación de la ciudadanía. La mandataria destacó el entusiasmo y respaldo de los asistentes a los actos públicos.

Sheinbaum adelantó que la conferencia incluiría la sección Quién es Quién en los Precios, a cargo de Iván Escalante, así como un informe sobre el avance de los programas de bienestar, para los que, dijo, se destinan más de un billón de pesos en apoyos directos a través del Banco del Bienestar.

Detalles sobre la conmemoración del Día de la Marina

También informó que viajaría a Lázaro Cárdenas para encabezar la conmemoración del Día de la Marina, ceremonia en la que participarían autoridades de la Secretaría de Marina.