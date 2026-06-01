Sheinbaum niega persecución contra Maru Campos; arremete contra Fox y Calderón

Tras afirmar que la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses no acreditados en Chihuahua corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una persecución política contra la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que la propia fiscalía informó que la gobernadora fue llamada únicamente para aportar información relacionada con los hechos ocurridos en Chihuahua.

"No es imputada de nada", subrayó Sheinbaum al insistir en que la indagatoria se concentra en esclarecer la actuación de agentes extranjeros dentro del territorio nacional.

La declaración ocurrió después de que el Partido Acción Nacional cerró filas en torno a Maru Campos en un acto donde reaparecieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

En ese encuentro, Calderón acusó al gobierno federal de conducir al país hacia un modelo autoritario. Sheinbaum respondió que la investigación no tiene origen político y señaló que corresponde a la fiscalía informar sobre sus avances.

La presidenta aprovechó el tema para cuestionar el regreso de ambos exmandatarios al debate público. Sin mencionarlos directamente en un primer momento, sostuvo que sectores conservadores mantienen una narrativa basada en la confrontación y la política de mano dura.

Críticas de Sheinbaum a expresidentes y oposición

Afirmó que resulta significativo que sectores de la oposición tengan como referentes políticos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, luego de que ambos participaron en un encuentro político en Chihuahua junto a la gobernadora Maru Campos.

Recordó episodios ocurridos durante el gobierno de Fox, entre ellos la represión en San Salvador Atenco y el conflicto con maestros en Oaxaca. También retomó el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que existió una estrategia para impedir su participación en la elección presidencial de 2006.

"Por eso es importante hacer memoria de qué pasó durante ese sexenio", señaló la mandataria al referirse a Fox. Sobre la elección presidencial de 2006, insistió en que existió un fraude electoral y afirmó que la negativa a recontar la totalidad de las casillas impidió conocer el resultado real de la contienda.

MEMORIA DE SEXENIOS.

La presidenta también dirigió sus críticas a Calderón. Foto: Cuartoscuro

La presidenta también dirigió sus críticas a Calderón. Recordó que declaró la guerra contra el narcotráfico al inicio de su gobierno y aseguró que esa estrategia provocó un incremento de la violencia en el país. Además, volvió a vincular al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa y cuestionó si el entonces presidente conocía esos nexos.

Sheinbaum sostuvo que el PAN ha girado hacia posiciones de ultraderecha y acusó a Calderón de mantener vínculos con organizaciones conservadoras en España. Afirmó que la disputa política actual enfrenta dos proyectos de nación: uno basado en programas sociales y derechos, y otro asociado, dijo, a los intereses económicos que dominaron durante los gobiernos del PRI y el PAN.

El señalamiento surgió en respuesta a los cuestionamientos lanzados desde Chihuahua por actores de oposición y en medio de la confrontación política que mantiene el gobierno federal con sectores panistas.