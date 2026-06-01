Sheinbaum pide vigilar conteo de votos en Colombia tras denuncia de Petro

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener atención sobre el proceso electoral en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara posibles irregularidades en el conteo de votos de la primera vuelta presidencial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que corresponde a los ciudadanos colombianos decidir el futuro político de su país, aunque consideró necesario dar seguimiento a los señalamientos planteados por el mandatario sudamericano.

"Hubo una denuncia por parte del presidente Petro, que hay que estar atentos del conteo de los votos", declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre el desarrollo de la elección.

La presidenta evitó respaldar a alguno de los candidatos que competirán en la segunda vuelta, pero destacó que los resultados preliminares reflejan una contienda cerrada entre las principales fuerzas políticas de Colombia. Insistió además en que cualquier análisis debe partir del respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.

Contexto político y desafíos del proceso electoral en Colombia

Sheinbaum subrayó que el proceso electoral aún no concluye y consideró prematuro emitir valoraciones definitivas sobre el resultado. "Hay que esperar también a la segunda vuelta", afirmó.

Las declaraciones ocurren en un contexto de alta polarización política en Colombia, donde la disputa electoral enfrenta proyectos políticos con visiones opuestas sobre el rumbo económico, social y de seguridad del país.

Las denuncias sobre posibles inconsistencias en el conteo de votos han añadido tensión a un proceso que todavía debe definir a su próximo presidente en una segunda ronda. Más allá del resultado final, el debate se ha desplazado hacia la confianza en las autoridades electorales y la legitimidad del proceso, un factor que podría influir en el clima político colombiano durante las próximas semanas.