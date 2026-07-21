Sheinbaum se va contra Salinas Pliego por polémico mensaje sobre ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a quienes, dijo, apostaron por el fracaso de la organización del Mundial 2026 y cuestionó que el empresario Ricardo Salinas Pliego difundiera en redes sociales un mensaje del comunicador José Díaz que, a su juicio, desacredita a México y a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

"Es una cosa inaudita, inaudita, inaudita, inaudita, de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos . Es inaudito, doloroso, increíble. Pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego , un empresario mexicano , lo suba a su red como reivindicando esta publicación", dijo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el torneo dejó un balance positivo para el país y aseguró que millones de personas siguieron los partidos desde territorio estadounidense con orgullo por sus raíces.

Críticas de Claudia Sheinbaum a la difusión de mensajes contra mexicanos en Estados Unidos

En ese contexto, lamentó que existan voces que, desde México, buscaran desacreditar el papel del país como una de las sedes de la Copa del Mundo.

Junta más gente un gatito atropellado ??. https://t.co/Hph9vbUJ1a — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 19, 2026

"Me parece gravísimo. Y es una ofensa a México, a todas y todos los mexicanos... Mínimo deberían de disculparse. Mínimo. Porque este no es un asunto de la Presidenta. Es un asunto de nuestros compatriotas".

Sheinbaum afirmó que el mensaje replicado por Salinas Pliego refleja una postura de quienes "no quieren a México" y sostuvo que resulta contradictorio descalificar al país justo cuando recibió reconocimiento internacional por la organización del torneo.

La presidenta contrastó esa narrativa con la respuesta de la comunidad mexicana en Estados Unidos, a la que calificó como un ejemplo de identidad y orgullo nacional.

Balance positivo y apoyo de la comunidad mexicana en el Mundial 2026

Sheinbaum agradeció el recibimiento que le brindó la comunidad mexicana en Nueva York, cuyos integrantes, dijo, esperaron durante horas pese al retraso de su vuelo para saludarla. La presidenta calificó ese momento como "muy emotivo" y aseguró que, dentro de lo posible, buscó corresponder al afecto de los connacionales que acudieron a darle la bienvenida.

"Con la recepción que tuve de mexicanos en Nueva York, que la verdad increíble, esperaron horas y horas con el retraso del vuelo para poderme recibir, algo muy, muy emotivo, muy hermoso; el Servicio Secreto muy alterado de cómo una presidenta iba a estar tan cerca de la gente.

"Pero yo no podía dejar de abrazar y saludar a todos, en la medida de lo posible, pues porque imagínense haber esperado tanto tiempo y con tanta alegría recibirnos, pues fue un momento muy, muy emotivo."

Destacó que miles de connacionales acudieron a los estadios y a las zonas de aficionados durante la competencia, donde respaldaron a la Selección Mexicana y participaron en las actividades organizadas en las ciudades sede.

México cumplió como anfitrión

Al hacer un balance del Mundial 2026, Sheinbaum aseguró que México cumplió con los compromisos asumidos como anfitrión y sostuvo que el torneo permitió proyectar una imagen favorable del país ante millones de espectadores en todo el mundo.

Agregó que la organización del campeonato dejó beneficios en turismo, servicios e infraestructura, además de fortalecer la cooperación entre los tres países anfitriones. Afirmó que el resultado contrasta con las predicciones de quienes anticipaban problemas logísticos o de seguridad durante el desarrollo de la competencia.

Sheinbaum insistió en que las diferencias políticas no deben traducirse en campañas para afectar la imagen de México y reiteró que el Mundial 2026 representó una oportunidad para mostrar la capacidad del país para organizar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.