Llegó a la final de manera invicta, al demostrar una estrategia impecable y una entrega total sobre el tapiz que la hicieron merecedora del título panamericano

El equipo mexicano de taekwondo ha cerrado con éxito su participación en el Campeonato Panamericano Senior G4 Río de Janeiro 2026. El representativo tricolor logró conseguir un total de cinco medallas que reflejan un repunte de esta disciplina, con Nadia Ferreira como la gran figura, al colgarse la presea de oro y así consolidarse como la mejor del continente en la división menor a los 53 kilos.

LEE ADEMÁS: Sebastián García es campeón de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026

Ferreira llegó a la final de manera invicta, al demostrar una estrategia impecable y una entrega total sobre el tapiz que la hicieron merecedora del título panamericano. Pero además, la cosecha nacional también incluyó dos preseas de plata.

Carlos Sansores, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Tokio 2020, sumó la primera plata del equipo en la división de más de 80 kilogramos. A su lado, Andrea Zambrano, medallista en Asunción 2025, se adjudicó el subcampeonato en la categoría de menos de 49 kilogramos.

¡CINCO PRESEAS PARA MÉXICO! 🥋🇲🇽



La selección mexicana de taekwondo cosechó cinco preseas en el Panamericano 2026, en Río de Janeiro, Brasil.



🥇Nadia Ferreira -53 kg

🥈 Andrea Zambrano -49 kg

🥈 Carlos Sansores +87 kg

🥉 David Millán -63 kg

🥉Paloma García +73 kg



¡Felicidades! pic.twitter.com/30HSjd4nHf — CONADE (@conadeoficial) May 9, 2026

Los bronces llegaron de la mano de David Millán en los 63 kilogramos y de Paloma García, también con experiencia en podios continentales tras su medalla en Asunción 2025, en la división de más de 73 kilogramos. De esta manera, el elenco nacional concluyó su desempeño en la justa que además repartió puntos valiosos para el ranking mundial en el camino rumbo a la clasificación olímpica.