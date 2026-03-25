Nadie está pidiendo la revocación de mandato, asegura Kenia López Rabadán

Pide ocupar los instrumentos de participación ciudadana para resolver los problemas de los mexicanos y no para generar polémicas

Tras advertir que el posible rechazo a la revocación de mandato refleja la realidad que vive el país, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que en México nadie está exigiendo revocar el mandato de la titular del Ejecutivo, lo que demanda son mejores condiciones de vida.

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“Hay que ser objetivos y la verdad es que en este momento no hay una exigencia ciudadana para que se revoque el mandato. Si no se logran las dos terceras partes es una decisión que tiene que ver con la realidad de nuestro país”, señaló en entrevista.

Consideró que hay que ocupar los instrumentos de participación ciudadana para resolver los problemas de las y los mexicanos y no para generar polémicas que no le benefician al país.

La diputada del PAN dijo que el pueblo de México no habla a través de una encuesta, sino a través de sus representantes en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y debe ser escuchado por sus representantes.

“No es una exigencia ciudadana y ojalá y en este Congreso nos enfoquemos en resolver lo que a la ciudadanía le preocupa. Hoy México no está exigiendo eso, está exigiendo seguridad, medicinas, médicos en los hospitales, carreteras seguras, pero no está pidiendo revocar el mandato de la Presidenta, eso es una realidad”, reiteró.

En ese sentido, López Rabadán subrayó que en caso de que el Senado de la República no apruebe las fechas de revocación de mandato que se están previendo en este llamado Plan B, quedará claro que el pueblo de México toma una definición a través de sus legisladores.

Asimismo, apuntó que la mejor propuesta de reforma electoral hubiera sido la que buscara detener al crimen organizado para que no se metiera en las elecciones.

“La mejor reforma es la que hubiera limitado al crimen organizado para no financiar campañas. La mejor reforma es la que hubiera parado al huachicol o al dinero del huachicol metido en las elecciones. Esa es la mejor reforma que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sucedido”, concluyó.