Nascar México Series recorrerá casi tres veces el diámetro de la Tierra para la Tulum 100

La NASCAR México Series llega a Tulum 100 en Quintana Roo con un traslado récord de 44 mil km y carrera en el Aeropuerto de Tulum junto al Air Show FAMEX

Nunca antes un auto de stock había corrido sobre el asfalto de Quintana Roo. Eso cambiará el último fin de semana de abril. La Nascar México visitará por primera vez este estado del Sureste en la competencia denominada Tulum 100, con la presencia de la categoría más importante de autos stock de Latinoamérica en este emblemático sitio.

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El escenario será un óvalo construido especialmente en el Aeropuerto de Tulum, un lugar donde el rugir de los motores se mezclará con la brisa del Caribe. La cita promete ser inolvidable, con acción, intensidad y celebración, con los mejores pilotos de México y algunos invitados extranjeros, tanto en la Nascar México Series, como en la Challenge Series.

La fiesta comenzará antes de que las banderas verdes se agiten. Desde el jueves 23 de abril y el viernes 24, los primeros trailers comenzarán a llegar al óvalo, marcando el inicio oficial de esta fiesta del automovilismo. Cada uno de estos gigantes sobre ruedas transporta los stock cars, herramientas y equipos técnicos, con capacidad para llevar hasta dos autos de competencia, repuestos de precisión y herramientas especializadas.

Las distancias recorridas son monumentales, pues desde la Ciudad de México hasta Tulum suman 1,531 kilómetros; desde San Luis Potosí, 1,934 kilómetros; desde Chihuahua, 2,962 kilómetros. En total, el contingente acumulará unos 44,260 kilómetros entre ida y vuelta, una distancia equivalente a casi tres veces el diámetro del planeta Tierra.

Pero Tulum 100 no será solo una carrera. La Nascar México Series se une al Tulum Air Show, que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril, organizado por la Feria Aeroespacial México (FAMEX). Será un evento sin precedentes, con la majestuosidad del Caribe mexicano combinada con la emoción, la tecnología y la precisión del automovilismo y la industria aeroespacial. Por primera vez, el sureste mexicano será el centro del mundo motor. Y Tulum, ese paraíso de aguas turquesas y selva milenaria, agregará a su leyenda el rugido de los motores.