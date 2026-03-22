La tijuanense hizo historia al ser la primera esgrimista de Ohio State en ganar el título nacional de sable femenino con dominio en Indiana

En una exhibición de talento y precisión técnica, la esgrimista mexicana Natalia Botello alcanzó la gloria universitaria al conquistar el título nacional de sable femenino en el Campeonato NCAA 2026. La representante de la Ohio State University selló su triunfo con una victoria contundente de 15-5 sobre Magda Skarbonkiewicz en la gran final.

Un camino impecable hacia el oro

El certamen, desarrollado en las instalaciones de la Universidad de Notre Dame en South Bend, fue testigo del dominio absoluto de la atleta originaria de Tijuana, Baja California. Desde el inicio de la competencia, Botello marcó el ritmo:

Fase de grupos (round-robin): Finalizó con un récord de 21 victorias y solo 2 derrotas .

Finalizó con un récord de . Efectividad: Logró un diferencial de +56 toques , lo que la posicionó como la sembrada número uno.

Logró un diferencial de , lo que la posicionó como la sembrada número uno. Semifinal: Superó a Siobhan Sullivan (Notre Dame) con un marcador de 15-11.

En el duelo por el campeonato, Botello no dio tregua a la polaca-estadounidense Magda Skarbonkiewicz, medallista de oro panamericana. El marcador final de 15-5 reflejó la superioridad de la mexicana ante una de las favoritas del circuito internacional.

Natalia Botello gana NCAA 2026 y logra histórico título en esgrima. | Foto: @natalia.botello

Natalia Botello hace historia para Ohio State y México

Con este resultado, Natalia Botello inscribe su nombre en los libros de récords por partida doble:

Es la primera esgrimista de Ohio State en ganar el título de la NCAA en la modalidad de sable femenino. Es apenas la cuarta campeona individual en la historia del programa femenino de esgrima de dicha universidad.

Natalia Botello gana NCAA 2026 y logra histórico título en esgrima. | Foto: @natalia.botello

Proyección hacia Los Ángeles 2028

Más allá del trofeo universitario, este triunfo fortalece la proyección de Botello hacia el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. Su consistencia en el alto rendimiento la consolida como una de las figuras a seguir en el panorama internacional.

Aunque la Universidad de Notre Dame se adjudicó el título por equipos en la modalidad de tres armas combinadas, el brillo individual del sable quedó resguardado por el talento y la determinación de la bajacaliforniana.