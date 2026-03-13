NBA: Dwight Howard se quita la capa de Superman y se retira del basquetbol

El poderoso Dwight Howard decidió quitarse la capa de Superman después de 20 años de carrera en el basquetbol profesional y anunció su retiro definitivo de las duelas.

Fue a través de un emotivo mensaje, el cual acompañó con un video que hace un recorrido por su exitosa trayectoria en la NBA y un par de fotos donde aparece su palmarés, y publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, que el jugador hizo oficial su despedida.

“Me desperté hoy (ayer), 12 de este mes (marzo), y pensé que era hora de dejar atrás a Superman. No soy un superhombre… ¡Lloro! ¡Me cuesta! Me siento como todos los demás. A pesar de las mentiras, los medios y el odio, sigo mostrando amor y sonriendo en medio de la tormenta. Pero ahora me quito la capa y me retiro del baloncesto para dedicarme a mi familia y contribuir a las comunidades de todo el mundo. Sé que algunos de ustedes creían que ya me había retirado, pero no fue así… ¡el juego me retiró a mí! ¡Aún tenía más que dar! Sí, jugué profesionalmente durante 20 años y estoy agradecido de poder decirlo, pero no puedo mentir: ver a estos otros jugadores seguir en la cima a los 40 años me inspiró a querer seguir intentándolo, pero ahora creo que mi deber será transmitirlo a la siguiente generación”, escribió el ‘Superman‘, mote que se ganó cuando ganó aquel inolvidable Concurso de Clavadas de 2008 donde apareció ataviado con una playera y capa del héroe de cómics.

En su despedida también dedicó unas palabras a todas aquellas personas que lo atacaron o criticaron durante su paso de 18 años por la NBA:

Woke up today on the 12th of this month and I figured it’s time to move on from Superman! Im no super human… I cry ! I struggle! I feel like everyone else. Through the lies, the media and the hate I still show love and Smile Through The Storm.



But now Im taking off the cape and… pic.twitter.com/SyZQAcAeLq — Dwight Howard (@DwightHoward) March 12, 2026

“También gracias a los detractores, a los que odian, a las serpientes y a la gente que entró en mi vida para intentar destruirme. Porque cada vez que lo hicieron… solo me hicieron más fuerte. A pesar de todo, logré seguir sonriendo”, agrega el mensaje.

Siguiendo los pasos de su ídolo Kevin Garnett, Dwight Howard llegó a la NBA directamente de la preparatoria cuando se declaró elegible para el Draft de 2004, donde fue la primera selección global del Orlando Magic.

Y fue con ese equipo donde se convirtió en una súper estrella del baloncesto, incluso en 2009 condujo a la franquicia a la gran final de la NBA, la cual lamentablemente perdieron ante Kobe Bryant y los LA Lakers.

A lo largo de 18 años de carrera en la NBA, Howard ganó un sinfín de reconocimientos, entre los que se encuentran el haber sido campeón en 2020 como jugador de Lakers; tres veces ganador del premio a defensivo del año (2009, 2010 y 2011); 8 veces elegido al All Star Game de la NBA (2007-2014); campeón del Concurso de Clavadas de 2008; medallista olímpico con el ‘Dream Team‘ de Estados Unidos en Beijing 2008; cinco temporadas líder en rebotes (2008-2010, 2012 y 2013) y dos en cuanto a bloqueos (2009 y 2010); cinco veces candidato al premio MVP de la temporada, siendo el 2011 donde estuvo más cerca de conseguirlo al quedar en la segunda posición de las votaciones detrás de Derrick Rose de los Chicago Bulls, entre los más destacados.

Durante su trayectoria NBA, jugó para el Orlando Magic, Los Ángeles Lakers (3 etapas), Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards y Philadelphia 76ers.

En 2025 fue elegido para ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial de manera individual y también como miembro del equipo olímpico masculino de baloncesto de Estados Unidos de 2008; sin duda alguna una leyenda del basquetbol.